فرض ريال مدريد إيقاعه الهجومي مبكرًا ليحقق فوزًا كبيرًا بنتيجة 4–1 على حساب ريال سوسيداد، في المواجهة التي احتضنها ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني، ليعتلي الصدارة مؤقتًا ويبعث برسالة قوية لمنافسيه في سباق اللقب.

دخل الفريق الملكي المباراة باندفاع واضح، ولم ينتظر طويلًا لافتتاح التسجيل، إذ منح

فران جارسيا التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة الخامسة، مستغلًا بداية مرتبكة لدفاع الضيوف. لكن رد سوسيداد جاء سريعًا عبر قائده

ميكيل أويارزابال الذي أدرك التعادل في الدقيقة 21، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية ويشعل أجواء المواجهة.

لم يسمح ريال مدريد باستمرار التعادل طويلًا، حيث استعاد زمام السيطرة بفضل تحركاته السريعة في الثلث الهجومي، ليترجم

فينيسيوس جونيور التفوق بهدف ثانٍ في الدقيقة 25، قبل أن يعزز

فيديريكو فالفيردي النتيجة بهدف ثالث بعد ست دقائق فقط، ليضع الفريق في موقع مريح قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني واصل ريال مدريد ضغطه، ليعود فينيسيوس جونيور مجددًا ويوقع على الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 48، مؤكدًا تفوق أصحاب الأرض وحاسمًا المواجهة مبكرًا، بينما فشل سوسيداد في تقليص الفارق رغم بعض المحاولات المتفرقة.

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 60 نقطة في صدارة ترتيب الليجا بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 31 نقطة في المركز الثامن. ويعكس الفوز حالة الانسجام الهجومي والفعالية التي يعيشها الفريق الملكي في هذه المرحلة، في وقت يواصل فيه المنافسة بقوة على لقب الدوري.