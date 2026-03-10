قال الإعلامي أحمد موسى، إن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن إجراءات حزمة اجتماعية مخصصة لدعم المواطنين، لا سيما الفئات الأقل دخلا.

وأوضح خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد»، أن الحكومة ستعلن خلال أيام عن زيادة الحد الأدنى للأجور، لافتا إلى أن من المتوقع أن يصل إلى 10 آلاف جنيه.

وشدد أن رقم العشرة آلاف «توقعه الشخصي»، معقبا: «أنا بقول متوقع، بعد أزمة الحرب إيه اللي ممكن يحصل معرفش، لكن فيه حد أدنى للأجور هيزيد خلال الأيام القادمة».

وأشار إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات التي تعمل عليها الحكومة لترشيد الإنفاق الحكومي والاستهلاك.

ولفت إلى التوافق على إلغاء الفعاليات الحكومية، وخفض السفريات الرسمية، بالإضافة إلى تقليص الدورات التدريبية، إلى جانب الإعلان أيضا عن تنفيذ خطة لحوكمة منظومة إنارة الطرق وإضاءة اللوحات الإعلانية، ومراجعة استهلاك الوقود في مختلف القطاعات.

وأكد عدم العودة لقطع التيار الكهربائي في المنازل وكذلك المصانع نتيجة أزمة الطاقة العالمية، قائلا: «أمام هذه التحديات التي تواجه الدولة لن يتم قطع الكهرباء، ومفيش قطع كهرباء في البيوت ثاني، مفيش عندي أزمة كهرباء في البيت ولا المصانع».

وأضاف أن التحركات الحكومية الحالية تأتي في ظل أزمة عالمية تشهد ارتفاعا «رهيبا» في أسعار الطاقة، مؤكدا أن حالة عدم اليقين لا تزال تسيطر على المشهد بشأن موعد انتهاء الحرب الجارية.