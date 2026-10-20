لماذا اختير موقع العاصمة الإدارية الجديدة؟ مدبولي يكشف تفاصيل المفاضلة بين 5 بدائل

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن العاصمة الجديدة شأنها شأن أي مدينة جديدة على مستوى الجمهورية.

وأضاف خلال جلسة بعنوان التنمية الحضرية والعمرانية ضمن أعمال منتدى مصر، اليوم الثلاثاء، أن الاختلاف بالنسبة للعاصمة أنه تم نقل الوزارات ومقر الحكم إليها، مؤكدا أن تجربة تحريك الحكومة قائمة على مدار تاريخ البشر.

ولفت إلى أن منطقة وسط القاهرة التي تضم المباني القديمة للوزارات كانت عاصمة جديدة أنشأها الخديوي إسماعيل في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حيث كان مقر الحكم هو قلعة صلاح الدين لكنه رأى أن هذا المكان لم يعد يصلح فجرى التخطيط لمنطقة وسط البلد.

ونوه إلى أن وجود الوزارات بهذه المنطقة استمر لنحو 150 سنة، داعيًّا لإجراء بحث عن فكرة نقل الوزارات من قلب القاهرة حيث سيتضح أن عددًا كبيرًا من المفكرين والمخططين ينادون منذ التسعينات بضرورة نقل الوزارات من قلب القاهرة.

وتابع: «في 2007-2008 الدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء مصر طلب من هيئة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان أن تضع بدائل لنقل الوزارات خارج قلب القاهرة، وطلب اختيار أنسب مكان لهذا الأمر».

واستكمل: «الخبراء والمخططون والجغرافيون وضعوا 5 بدائل بينها منطقة العاصمة الجديدة حاليًّا ومنطقة حول الطريق الدائري الموجود بها مسجد المشير والمنطقة المحيطة به وجزيرة الوراق وشمال القرية الذكية على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي ومدينة 6 أكتوبر».

وأوضح أن الخبراء وضعوا ترتيبًا لأفضل الأماكن بين هذه البدائل، وكان أولها المقر الحالي للعاصمة الجديدة، كونها تسرع النمو باتجاه الشرق، وكان البديل الثاني منطقة مسجد المشير طنطاوي لكن كان هناك تخوف من تكرار تجربة الازدحام.

ولفت إلى أن الحكومة في ذلك الوقت رأت أن الانتقال للموقع الحالي للعاصمة يكلف أموالًا ضخمة في حين أن الإمكانات لم تكن متوفرة بكثرة فكانت الأفضلية بالنسبة لهم للبديل الثاني، في حين كان هناك إجماع بأن البديل الأول (الموقع الحالي) هو الأفضل لمصر مستقبلًا.

وأكد أن عددًا كبيرًا من المشروعات لم يُكتب لها بداية في ظل الظروف التي واجهتها الدولة قبل 2011، وقال: «عندما عُرض الأمر على الرئيس السيسي قال المخططين قالوا إيه.. قلت له البديل الأول، فقالي إحنا هنشتغل بأسلوب علمي وأنا مش هقرر بنفسي شيء طالما إن كل الدراسات بتقول إن هذا هو الأفضل».