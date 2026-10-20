الوفد: قبول تظلم أيمن محسب وإعادة إدراج اسمه ضمن مرشحي الهيئة العليا

أعلنت اللجنة المشكلة بقرار من الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، للنظر في التظلم المقدم من النائب الدكتور أيمن محسب بشأن استبعاده من القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، قبول التظلم وإعادة إدراج اسمه ضمن المرشحين لعضوية الهيئة العليا؛ ليخوض انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد المقرر إجراؤها الجمعة 30 أكتوبر 2026 المقبل.

وكان الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، أصدر القرار رقم 267 لسنة 2026، بتاريخ 19 أكتوبر، بتشكيل لجنة للنظر في تظلم الدكتور أيمن محسب من قرار استبعاده، حيث أكد «محسب» في تظلمه عدم تضمين اسمه في الكشوف النهائية للترشح لانتخابات الهيئة العليا، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للنظر في الطعون، ولم تقم اللجنة المذكورة بإخطاره بموعد للحضور حتى يتسنى له الدفاع عن نفسه.

يُذكر أن اللجنة المشكلة ضمت كلًا من الدكتور المستشار أشرف محمد السعيد محمد عيسى، عضو المجلس الرئاسي للوفد، رئيسًا للجنة، وعضوية كل من اللواء أحمد محمد عبدالحميد الحصي، المحامي، والمستشار بهجت الحسامي، عضو المجلس الرئاسي، والدكتور أحمد حسن صالح، المحامي، والدكتور محمد العيوطي، المحامي، والعميد محمد سمير، مساعد رئيس الوفد، واللواء مصطفى زكريا عبدالمجيد، مساعد رئيس الوفد لشئون المتابعة.