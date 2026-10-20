معتمد جمال يكافئ لاعبي الزمالك بعد الفوز على بترول أسيوط

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غدًا الأربعاء، عقب الفوز على بترول أسيوط اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء الخميس المقبل، على الملعب الفرعي بالاستاد، استعدادًا لمواجهة الجيش الرواندي، المقرر إقامتها في الثامنة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في إياب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الزمالك الفوز على بترول أسيوط بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 16 نقطة.

يُذكر أن الزمالك فاز على الجيش الرواندي بهدف دون رد، في مباراة الذهاب بالدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.