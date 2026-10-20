تحالف دعم اليمن: تدمير منصة إطلاق صاروخ حوثي استهدف الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تدمير منصة إطلاق الصاروخ الباليستي الذي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه العاصمة السعودية الرياض في وقت سابق الثلاثاء.

وقال متحدث قوات التحالف تركي المالكي، في بيان: "دمرنا منصة إطلاق الصاروخ الباليستي الذي أطلق على الرياض اليوم من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية"، دون تحديد مكان المنصة.

وكان المالكي أعلن في وقت سابق الثلاثاء "اعتراض وتدمير صاروخ باليستي" أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض.

كما أعلن بعد ذلك "اعتراض وتدمير طائرة مسيرة" في منطقة الرياض، في ثاني هجوم على السعودية يعلن عنه خلال اليوم، دون تحديد الجهة التي أطلقتها.

وسبق ذلك إعلان الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن الرياض، بعد دقائق من إطلاق إنذار مبكر عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، دون أن يحدد حينها طبيعة الخطر.

وتأتي التطورات في ظل تصعيد عسكري متواصل من جماعة الحوثي ضد السعودية منذ يوليو 2026، بالتزامن مع تصاعد المعارك بين الجماعة والقوات الحكومية في اليمن.

وتركزت الهجمات الحوثية خلال أكتوبر الجاري على مطارات الملك خالد بالرياض وأبها وجازان ونجران والدمام، إلى جانب منشآت نفطية ومواقع عسكرية، وفق بيانات سعودية وإعلانات للحوثيين.

ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة جماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة منذ سبتمبر 2014.