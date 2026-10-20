باحث سياسي يمني: فتح الحوثيين جبهات جديدة في المنطقة يترتب عليه العديد من المخاطر

قال وضاح الجليل، الكاتب والباحث السياسي اليمني، إن فتح جماعة الحوثي جبهات جديدة في المنطقة يترتب عليه عدد من المخاطر.

وأضاف الجليل، في مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج «منتصف النهار»، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه التهديدات ليست جديدة، لكنها توسع نطاق المخاطر القائمة، وفي مقدمتها تهديد الملاحة الدولية، خاصة في الممرات المائية بالمنطقة، والإضرار بمصادر الطاقة، بجانب استهداف منشآت حيوية مثل المطارات وخطوط الطيران.

وأوضح أن الحوثيين اعتدوا على مطارات في المملكة العربية السعودية؛ ما تسبب في سقوط ضحايا، كما يواصلون محاولاتهم لاستهداف مطار عدن، مشيرًا إلى أن محدودية حركة الطيران في المطار، التي تتراوح بين أربع وست رحلات يوميًا، ربما حالت دون سقوط مئات الضحايا جراء تلك العمليات.

ولفت إلى أن نطاق المخاطر قد يمتد إلى القرن الإفريقي وعمق القارة الإفريقية، بل وإلى شمال إفريقيا، مشيرًا إلى إنها تحالفات أقامتها جماعة الحوثي مع جماعات متطرفة في المنطقة، وسعيها إلى بناء مزيد من العلاقات التي قد تساعدها على توسيع نطاق هذه التهديدات.

ونوه إلى أن هذه الجماعات تشمل تنظيمات تنتمي إلى تنظيم القاعدة أو تشبه تنظيم داعش، بجانب حركة الشباب في الصومال، محذرًا من أن هذه الروابط قد تسهم في نقل المخاطر إلى مناطق تتجاوز اليمن ودول الجوار.

وأكد أن جماعة الحوثي تريد تحويل اليمن إلى بؤرة لتصدير العنف وزراعة عدم الاستقرار في المنطقة ومحيطها، بما يهدد مصالح دول الجوار ودول المنطقة والعالم، وليس المصالح اليمنية وحدها.