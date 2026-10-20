حماس: استمرار استهداف المدنيين بغزة يكشف إصرار الاحتلال على تقويض اتفاق وقف إطلاق النار

قالت حركة حماس، إن جيش الاحتلال يواصل استهدافه للمدنيين العزل في الأحياء السكنية وخيام النازحين، ويتواصل معه سقوط الشهداء والجرحى يوميًّا وخاصة الأطفال.



وأضافت ف يبيان، أن جرائم الاحتلال تمثل خرقًا فاضحًا ومتكررًا لاتفاق وقف إطلاق النار واستخفاف بجهود الوسطاء والدول الراعية، وتابعت: "يكشف هذا التصعيد إصرار حكومة مجرم الحرب نتنياهو على مواصلة عدوانها وإبقاء شعبنا تحت وطأة القتل والخطر".

وذكرت حماس: "يترافق ذلك مع تشديد الحصار ومنع دخول المواد الأساسية، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، كما يزيد تقليص المساعدات، في ظل اتساع الاحتياجات، معاناة الأسر النازحة ويهدد بتفاقم انعدام الأمن الغذائي".

ودعت حماس إلى التحرك الجاد لإلزام الاحتلال بوقف عدوانه واحترام اتفاق وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات والمواد الأساسية دون قيود، والعمل على رفع الحصار المفروض على شعبنا.

كما دعت الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية الدولية إلى مواصلة الاستجابة لاحتياجات أهالي غزة وتكثيفها، وعدم الرضوخ لضغوط الاحتلال وسياساته، والتحرك العاجل لمعالجة التداعيات الكارثية للحرب.