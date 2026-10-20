المستشار الألماني يرفض خطط تأميم آلاف المساكن المملوكة لشركات عقارية كبرى بولاية برلين

حذر المستشار الألماني فريدريش ميرتس، من خطط حزب اليسار وحزب الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي في ولاية برلين لتأميم عدد كبير من الوحدات السكنية المملوكة لشركات عقارية كبرى.

وفي ختام قمة استثمارية ببرلين، قال المستشار الألماني، اليوم الثلاثاء إن "حماية الملكية والثقة في كفاءة السوق العاملة أمران راسخان في قناعتنا المتعلقة بالسياسة الاقتصادية".

وأضاف رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني: "هذا هو أساس نظامنا الخاص باقتصاد السوق، ولا يجوز العبث به".

وأكد ميرتس، أن الحكومة الاتحادية ستواصل تحسين الظروف الملائمة للاستثمار في ألمانيا، مشيرًا إلى إجراءات من بينها الحد من البيروقراطية وتسريع إجراءات منح الموافقات.

ووفقًا للوثيقة التي أعدتها الأحزاب الثلاثة بشأن نتائج المحادثات الاستكشافية لتشكيل ائتلاف حاكم جديد في ولاية برلين، تعتزم هذه الأحزاب تأميم الوحدات السكنية المملوكة للشركات العقارية الكبرى في برلين، فيما يتجاوز 10 آلاف وحدة لكل شركة، مقابل تعويض مالي؛ مع السماح لكل شركة من هذه الشركات بالاحتفاظ بمحفظة أساسية تضم 10 آلاف وحدة.

كما جدّدت وزيرة الاقتصاد الألمانية كتارينا رايشه، المنتمية إلى حزب ميرتس، المسيحي، انتقاداتها لهذه الخطة.

وقالت:" يجب حماية الاستثمارات الخاصة، ونزع الملكية ليس خيارًا مطروحًا بالنسبة إلينا".

وأضافت أن من يستثمر يجب أن يكون مطمئنًا إلى أن استثماره سيظل ملكًا له.