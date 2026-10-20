 نمو قطاع التشييد في منطقة اليورو بنسبة 1.8% خلال أغسطس الماضي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نمو قطاع التشييد في منطقة اليورو بنسبة 1.8% خلال أغسطس الماضي

بروكسل - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 - 7:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 - 7:35 م

أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) الصادرة اليوم الثلاثاء نمو ناتج قطاع التشييد في منطقة اليورو خلال أغسطس الماضي بأعلى معدل له منذ 5 شهور.

وذكرت الوكالة أن ناتج قطاع التشييد زاد خلال أغسطس بنسبة 1.8% شهريا، مقابل نموه بمعدل 0.2% خلال يوليو الماضي، وهو أعلى معدل نمو منذ مارس الماضي عندما سجل 1.9%.

وسجلت أنشطة التشييد التخصصية نموا بمعدل 5ر2%، في حين تراجع قطاع الهندسة المدنية بنسبة 2.1%.

وعلى أساس سنوي سجل قطاع التشييد في المنطقة التي تضم 21 دولة من دول الاتحاد الأوروبي نموا بمعدل 1.4% بعد انكماشه بمعدل 1.7% خلال يوليو.

 

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