أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) الصادرة اليوم الثلاثاء نمو ناتج قطاع التشييد في منطقة اليورو خلال أغسطس الماضي بأعلى معدل له منذ 5 شهور.
وذكرت الوكالة أن ناتج قطاع التشييد زاد خلال أغسطس بنسبة 1.8% شهريا، مقابل نموه بمعدل 0.2% خلال يوليو الماضي، وهو أعلى معدل نمو منذ مارس الماضي عندما سجل 1.9%.
وسجلت أنشطة التشييد التخصصية نموا بمعدل 5ر2%، في حين تراجع قطاع الهندسة المدنية بنسبة 2.1%.
وعلى أساس سنوي سجل قطاع التشييد في المنطقة التي تضم 21 دولة من دول الاتحاد الأوروبي نموا بمعدل 1.4% بعد انكماشه بمعدل 1.7% خلال يوليو.