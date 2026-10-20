روبيو: اتهامات زيلينسكي لواشنطن بتقليص دعم أوكرانيا مخزية

وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتهامات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتراجع الدعم الأمريكي لبلاده بأنها «مخزية»، نافيًا تعمد واشنطن حرمان كييف من المساعدات العسكرية والمعلومات الاستخباراتية اللازمة لمواجهة الهجمات الروسية، وفقًا لشبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية.

وذكرت الشبكة أن تصريحات روبيو تأتي وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وكييف، بعدما حذّر زيلينسكي من أن قرارات الإدارة الأمريكية تؤثر في قدرة بلاده على التصدي للهجمات الروسية، مشيرًا إلى تأخر تسليم صواريخ اعتراضية وفرض قيود على خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

وكان الرئيس الأوكراني قد قال إن بلاده لم تتلقَّ في بعض الحالات التحذيرات المبكرة المعتادة بشأن الهجمات الصاروخية الروسية، معتبرًا أن ذلك يضعف قدرة القوات الأوكرانية على حماية المدنيين والمنشآت الحيوية.

في المقابل، رفض روبيو اتهامات كييف بوجود قرار أمريكي متعمد لتقليص الدعم، مؤكدًا أن واشنطن لم توقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا، وأن الأولوية تتمثل في إنهاء الحرب.

وتأتي هذه الخلافات في وقت تواجه فيه أوكرانيا ضغوطًا متزايدة لتعزيز دفاعاتها الجوية، لا سيما في ظل اعتمادها على أنظمة أمريكية، من بينها صواريخ «باتريوت»، للتصدي للصواريخ الباليستية الروسية.

وبالتزامن مع ذلك، تتواصل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب، إذ من المقرر أن يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف زيلينسكي في العاصمة النرويجية أوسلو، في إطار تحركات جديدة لاستئناف المفاوضات، وسط خلافات بشأن شروط التسوية ومستقبل الدعم العسكري الأمريكي لكييف.