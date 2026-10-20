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أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، قائمة اللاعبين المستدعاة لمواجهة لايبزيج الألماني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027.

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد نظيره لايبزيج، مساء غد الأربعاء، على ملعب «سانتياجو برنابيو»، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الملكي لتحقيق نتيجة إيجابية في البطولة القارية.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة لايبزيج على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، سيرجيو ماستري.

خط الدفاع: إيدير ميليتاو، دين هويسين، ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، مارك كوكوريا، ألفارو كاريراس، أنطونيو روديجر، دينزل دومفريس.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، أردا جولر، برناردو سيلفا، تياجو بيتارش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، إندريك، كيليان مبابي، كارلوس إسبي، براهيم دياز، يان ديوماندي.