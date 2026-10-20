الزمالك يفوز على بترول أسيوط بشق الأنفس في الدوري

حقق الزمالك فوزًا ثمينًا على حساب بترول أسيوط بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، ليحصد الفريق الأبيض ثلاث نقاط مهمة في سباق المنافسة على الصدارة.

وبدأت الخطورة مبكرًا من جانب بترول أسيوط، بعدما أطلق عبد الرحمن كشكيش تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الثامنة، لكن الكرة ارتطمت بالعارضة، لتحرم فريقه من هدف التقدم.

ورد الزمالك في الدقيقة 11، بعدما وصلت عرضية أرضية إلى أحمد عبد الرحيم «إيشو» داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة، لكن حارس بترول أسيوط تصدى لها بنجاح.

وفي الدقيقة 13، أهدر أحمد شريف فرصة محققة للتسجيل، بعدما انفرد بالمرمى وحاول إسقاط الكرة من فوق الحارس، الذي تألق وأبعدها، قبل أن ترتد إلى شيكو بانزا، ليسدد بقوة، لكن الكرة علت العارضة.

وشهدت الدقيقة 15 حالة تحكيمية مثيرة، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه إبراهيم عباس، لاعب بترول أسيوط، إثر تدخله القوي على أحمد شريف، قبل أن يتراجع عن قراره ويلغي الطرد عقب مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR».

وتمكن أحمد شريف من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 26، بعدما وصلت إليه الكرة داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة من محمد شحاتة أبعدها دفاع بترول أسيوط، ليطلق مهاجم الزمالك تسديدة متقنة سكنت الشباك على يمين الحارس.

وقبل نهاية الشوط الأول، كاد الزمالك أن يضاعف تقدمه، بعدما أرسل شيكو بانزا عرضية داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها أحد لاعبي الفريق الأبيض وسددها برأسه، لكنها مرت أعلى العارضة، لينتهي النصف الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

ومع انطلاق الشوط الثاني، كاد بترول أسيوط أن يدرك التعادل في الدقيقة 46، بعدما وصلت عرضية إلى أحد مهاجميه داخل منطقة الجزاء، ليسدد باتجاه المرمى، لكن محمد عواد تصدى للكرة، قبل أن يتدخل أحمد فتوح ويبعدها من على خط المرمى، منقذًا الزمالك من هدف محقق.

وعاد بترول أسيوط لتهديد مرمى الزمالك في الدقيقة 58، مستغلًا خطأ في التمرير من مصطفى الزناري، لتصل الكرة إلى شي بوندي داخل منطقة الجزاء، الذي أطلق تسديدة قوية، لكن عواد تألق وتصدى لها ببراعة، محافظًا على تقدم فريقه.

وفي الدقيقة 83، حاول عدي الدباغ تعزيز تقدم الزمالك، بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

وحافظ الزمالك على تقدمه خلال الدقائق المتبقية من اللقاء، ليخرج بفوز صعب وثلاث نقاط ثمينة تعزز حظوظه في مواصلة مطاردة بيراميدز والأهلي في صراع صدارة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 16 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد بترول أسيوط عند 5 نقاط في المركز السادس عشر.