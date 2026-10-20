بث حفلات مهرجان الموسيقى العربية الـ34 على قناة الحياة وإذاعة نغم FM

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن محمد منير المستشار الإعلامي لرئيس دار الأوبرا المصرية، بث جميع حفلات الدورة الـ34 من مهرجان الموسيقى العربية عبر قناة "الحياة" الحمراء، وإذاعة نغم FM التابعة لراديو النيل، لإتاحة متابعة فعاليات المهرجان لجمهور أكبر من محبي الموسيقى والغناء.

ويستعد المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية لاستقبال الجمهور خلال حفلات المهرجان، التي تجمع نخبة من المطربين والموسيقيين، إلى جانب فقرات غنائية تحتفي بتراث الموسيقى العربية وتقدم ألوانًا متنوعة من الغناء.

ويأتي بث الحفلات عبر القنوات الإذاعية والتليفزيونية ضمن وسائل إتاحة فعاليات المهرجان للجمهور، سواء من خلال الحضور داخل دار الأوبرا المصرية أو المتابعة عبر شاشات التليفزيون وأثير الإذاعة.