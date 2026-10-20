ضبط طالب بتهمة النصب على المواطنين في القليوبية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، القبض على طالب، لاتهامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع الأسلحة البيضاء بمقابل مادي.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توصلت بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، إلى إدارة شخص صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع الأسلحة البيضاء.

وتابعت أنه أمكن من خلال الفحص، تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وتبين أنه طالب مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية، وضبط بحوزته هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وأضافت الداخلية، أنه تبين أيضًا عدم حيازة المتهم لأسلحة بيضاء، وبمواجهته أقر بإدارته الصفحة المشار إليها للنصب والاحتيال على راغبى شراء الأسلحة البيضاء وإيهامهم بحيازته لها، وطلب تحويل مبالغ مالية منهم وعقب ذلك يقوم بغلق هاتفه المحمول.

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.