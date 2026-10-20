أشرف زكي يعلن مشروع تعاون بين نقابة المهن التمثيلية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن مشروع تعاون بين النقابة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خاص بالمسرح، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل الدورة التاسعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ونائب رئيس المهرجان المخرج هشام عطوة، ومدير المهرجان المخرج سامح بسيوني.

وتقام الدورة التاسعة من المهرجان في الفترة من 24 إلي 3 أو 4 نوفمبر المقبل، ولم يستقر بعد على الموعد النهائي لختام المهرجان، حسبما أعلن الدكتور أشرف زكي في بداية المؤتمر.

وكشف الدكتور أشرف زكي، خلال المؤتمر الصحفي، إن هذه الدورة تحمل اسم أبطال قلوبنا لتكريم الفنانين أصحاب الأدوار غير الرئيسية، ومنهم أسماء الراحلين نعيمة الصغير وأحمد عقل ويوسف عيد، ومحمد الشرقاوي، والفنانين يوسف رجائي، وسعيد الصالح وعلاء زينهم وعائشه الكيلاني.