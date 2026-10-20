القضاء الألماني يقيد حق جوجل في نشر الصور الجوية ثلاثية الأبعاد للمنازل الخاصة

قضت المحكمة الإقليمية في مدينة فرانكفورت، العاصمة المالية لألمانيا، بإلزام شركة التكنولوجيا الأمريكية جوجل بالامتناع عن نشر صور جوية ثلاثية الأبعاد للعقارات السكنية الخاصة عبر خدمتي «جوجل إيرث» و«جوجل مابس»، في حال اعتراض مالكي هذه العقارات على ذلك.

وأصدرت الدائرة المدنية الثالثة بالمحكمة هذا الحكم، الذي يضفي زخمًا جديدًا على الخلاف المستمر منذ سنوات بشأن حماية البيانات الشخصية في خدمات الخرائط الرقمية.

وفي المقابل، أعلنت جوجل عزمها الطعن على الحكم.

يُذكر أن المدعي في القضية هو رب أسرة يقيم مع زوجته وأطفاله في منزل بمدينة فرانكفورت. وترى المحكمة أن الصور التفصيلية ثلاثية الأبعاد للعقار تنتهك حق المدعي في حماية شخصيته وخصوصيته.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: «لا يتعين على أحد أن يقبل نشر صور جوية لعقاره السكني على الملأ في جميع أنحاء العالم دون موافقته، على الأقل عندما تشمل الصور أجزاء من العقار محجوبة عن أنظار العامة».

وتُظهر الصور محل الدعوى، على وجه الخصوص، الجزء الخلفي من العقار، الذي لا يستطيع المارة رؤيته من الشارع.

واعتبرت المحكمة أن نطاق الخصوصية الشخصية يمتد ليشمل كامل مساحة العقار المسوّر.

كما رأت المحكمة أن الصور تتيح استخلاص استنتاجات بشأن نمط الحياة الشخصي لأصحاب العقار، فضلًا عن الكشف عن مداخل محتملة قد تمثل مخاطر أمنية.

وأبدى القضاة تحفظًا خاصًا إزاء طريقة جمع البيانات، لافتين إلى أن جوجل تحصل على الصور سرًا من خلال شكل من أشكال «التجسس».

وقالوا إنه نظرًا إلى أن التحليق على ارتفاعات شاهقة لا يُعلن عنه مسبقًا، فإنه يتم دون أن يلاحظه المتضررون، مما يحرم السكان من إمكانية حجب المناطق الخاصة عن الكاميرات.

ورفضت المحكمة حجج جوجل المتعلقة بحرية الحصول على المعلومات، ورأت أنه رغم أن الخدمة تلبي بالفعل «روح المغامرة» لدى الأشخاص الذين يرغبون في استكشاف العالم رقميًا، فإن هذا الغرض يفقد مبررات الحماية عندما يتعدى على المساحة الخاصة التي ينفرد فيها الأشخاص بأنفسهم، إذ غالبًا ما يقتصر الأمر على إشباع الفضول، بل قد يخدم نوايا غير مشروعة، مثل التخطيط لعمليات اقتحام المنازل.

وأضافت المحكمة أن التخطيط للبنية التحتية، والتخطيط العمراني، وتقييم الوجهات السياحية، أو التدريس المدرسي، لا يتطلب أيضًا صورًا جوية تفصيلية للعقارات الخاصة.

وتعيد القضية إلى الأذهان الجدل الذي أثارته خدمة «جوجل ستريت فيو» في ألمانيا عام 2010؛ ففي ذلك الوقت، أثار تصوير الشوارع الألمانية باستخدام سيارات مزودة بكاميرات موجة غضب غير مسبوقة ومخاوف واسعة بشأن حماية البيانات الشخصية.

واضطرت جوجل، تحت ضغط سياسي ومجتمعي شديد، إلى منح المتضررين حق الاعتراض.

وطالبت مئات الآلاف من الأسر بطمس صور واجهات منازلها، الأمر الذي دفع الشركة إلى التوقف عن تحديث الصور في ألمانيا لسنوات، قبل أن تستأنف تحديثها في عام 2023.

وكان المدعي في فرانكفورت قد استفاد بالفعل من هذا الحق، إذ نجح في السابق في إلزام جوجل بطمس صورة منزله على خدمة «جوجل ستريت فيو»، وكذلك على الخدمة المنافسة التابعة لشركة آبل، «لوك أراوند».

ويوسع الحكم الحالي نطاق هذه الحماية للبيانات الشخصية، للمرة الأولى، ليشمل الصور الملتقطة من منظور علوي عبر خدمتي «جوجل إيرث» و«جوجل مابس».

وصدر الحكم في 24 سبتمبر 2026، واستُكملت صياغته بالكامل في 12 أكتوبر 2026، لكنه لم يصبح نهائيًا وملزمًا بعد، وأعلنت جوجل عزمها الطعن عليه أمام المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت.

وقال متحدث باسم الشركة: «تُستخدم الصور المعروضة في جوجل إيرث وجوجل مابس في أغراض متنوعة، مثل التخطيط العمراني، والأبحاث البيئية، والمساعدة في حالات الكوارث، ولذلك تمثل هذه الخدمات أداة مفيدة للغاية لملايين الأشخاص».

وأضاف أن المواد المصورة تتكون من مجموعة فسيفسائية من صور الأقمار الصناعية والصور الجوية التي يوفرها مزودون مختلفون، وأن صورًا مماثلة متاحة أيضًا عبر العديد من الخدمات العامة.

وتابع المتحدث: «رغم أننا نراجع طلبات طمس الصور للامتثال للقوانين المحلية، فإننا نرفض بشدة وجهة نظر المحكمة الواردة في هذا الحكم، وسنتقدم بطعن عليه».