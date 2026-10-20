كشف تقرير لصحيفة The Indian Express الهندية عن تسجيل صوتي منسوب إلى رجل العصابات الهندي أنيل بانديت، المرتبط، وفق تقارير صحفية، بعصابة لورانس بيشنوي، يتضمن تهديدات للفنان الهندي سلمان خان وعائلته، ومطالبته بالاعتذار للورانس بيشنوي وأبناء جماعته.

وفي التسجيل، أعلن بانديت مسئوليته عن الهجوم المسلح على الفنان الهندي تايجر شروف، عقب انتشار أنباء عن اقتراب تعاون فني بينه وبين سلمان خان في فيلم سينمائي مرتقب.

ووفقًا للتقرير المنشور في الصحيفة الهندية، تضمن تسجيل صوتي منسوب إلى بانديت، ظهر عقب إطلاق النار على سيارة تايجر شروف، تهديدًا مباشرًا لسلمان خان ولكل من يعمل معه في صناعة السينما الهندية.

وطالب بانديت، سلمان بالاعتذار إلى لورانس بيشنوي، الذي وصفه بأنه شقيقه الأكبر، وإلى جماعة بيشنوي، محذرًا من أن الفنانين الذين يتجاهلون تحذيرات العصابة أو يتعاونون مع سلمان سيكونون أهدافًا لاحقة.

ونُقل عن بانديت قوله بالإنجليزية، وفقًا لترجمة التهديد الوارد في التسجيل: «هذا هو التحذير الأول والأخير».

وفي تسجيل صوتي آخر، صعّد بانديت لهجته، موجهًا تهديدات إلى سلمان خان وأفراد عائلته، ومحذرًا إياه من الاعتقاد بأن الحراسة الأمنية المحيطة به كافية لحمايته.

كما ربط وقف التهديدات باعتذار سلمان إلى بيشنوي وجماعته، ملوحًا بوجود عدد كبير من الرجال المسلحين، وقال: «إذا قتلتم اثنين من رجالنا، فهناك 200 من إخواننا مستعدون في مومباي.. نحن لا نملك 700 مسلح، بل نملك 70 ألف مسلح».

وبحسب تقرير الصحيفة الهندية، تعرض تايجر شروف لإطلاق نار، ما أسفر عن إصابته هو وشخصين آخرين، من بينهما سائقه، وذلك بسبب تجاهله تحذيرات سابقة بشأن العمل مع سلمان خان.

ووفقًا للصحيفة، يعود أصل العداء بين سلمان خان من جهة، ورجل العصابات وجماعة بيشنوي من جهة أخرى، إلى قضية صيد الظباء السوداء المحمية في ولاية راجستان عام 1998، عندما قام سلمان خان بصيدها أثناء تصوير فيلم Hum Saath-Saath Hain.

وتولي جماعة بيشنوي هذا الحيوان مكانة دينية وثقافية خاصة.

واستُخدمت هذه القضية في تهديدات سابقة لسلمان خان، الذي تعرض أيضًا لحوادث أمنية أخرى، من بينها إطلاق النار خارج منزله عام 2024.