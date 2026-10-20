الأمم المتحدة تطالب بفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات إلى تعز المحاصرة من الحوثيين في اليمن

حذّرت الأمم المتحدة من التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية والاقتصادية في مدينة تعز اليمنية، داعية جماعة الحوثي إلى فتح ممرات آمنة وعاجلة أمام الإمدادات التجارية والغذائية والطبية والمساعدات الإنسانية، في ظل إغلاق الطرق وتراجع الخدمات الأساسية.

وقال منسق الشئون الإنسانية في اليمن، لوران بوكيرا، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، إنه يشعر بقلق بالغ إزاء تدهور الأوضاع في تعز، مشيرًا إلى أن إغلاق الطرق وانعدام الأمن يعرقلان وصول الإمدادات الحيوية، بما فيها الوقود، إلى المدينة والمناطق المحيطة بها، ويهددان حياة ملايين السكان الذين يواجهون صعوبات في الحصول على السلع والخدمات الأساسية.

وأوضح أن القطاع الصحي يواجه خطر الانهيار؛ نتيجة نقص الإمدادات اللازمة لتشغيل المستشفيات وتوفير الأكسجين الطبي، الأمر الذي يعرّض حياة مئات المرضى للخطر.

وأضاف أن الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء والوقود يزيد الأعباء على الأسر التي تعاني بالفعل أوضاعًا معيشية صعبة، محذرًا من تفاقم أزمة المياه، بعدما تراجع إنتاجها في المدينة إلى النصف، مع نفاد البدائل المتاحة لتلبية احتياجات مئات الآلاف من الأسر.

وأكد بوكيرا، أن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون بذل الجهود لتقديم الدعم للسكان المحتاجين، والعمل على إدخال السلع الأساسية والإمدادات الطبية والخدمات الضرورية إلى المدينة.

ودعا الحوثيين إلى فتح ممر آمن «بصورة عاجلة» أمام البضائع التجارية والمواد الغذائية والأدوية والمساعدات الإنسانية، لضمان وصولها إلى تعز وإلى الفئات الأكثر احتياجًا دون عوائق.

وشدد على أن ضمان الوصول الإنساني الآمن ضرورة للحفاظ على الخدمات الحيوية والوصول إلى المجتمعات المتضررة، محذرًا من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا بسبب الجوع والأمراض التي يمكن الوقاية منها.

وجدد المسئول الأممي التأكيد على ضرورة حماية المدنيين والمنشآت المدنية في جميع الأوقات، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.