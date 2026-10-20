بلومبرج: أسعار تذاكر الطيران في أوروبا مرشحة لزيادة تاريخية العام المقبل

توقع مايكل أوليري، الرئيس التنفيذي لشركة «رايان إير هولدينغز»، ارتفاع أسعار تذاكر الطيران في أوروبا بمعدل قياسي العام المقبل، مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط في دفع أسعار النفط إلى الارتفاع، ما يجبر شركات الطيران على تحميل المستهلكين تكاليف الوقود.

وبحسب ما نشرته وكالة «بلومبرج»، قال أوليري، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم، إن أسعار التذاكر مرشحة للارتفاع بما يصل إلى 20% العام المقبل.

ونوه أن هوامش أرباح شركات الطيران ستتعرض للضغط نتيجة لذلك، لأن حتى الزيادة في الرسوم الإضافية المفروضة على الوقود لن تكون كافية لتعويض ارتفاع فاتورة النفط.

- أكبر زيادة في أسعار تذاكر الطيران

وأضاف: «أعتقد أننا سنشهد أكبر زيادة في أسعار تذاكر الطيران في تاريخ أوروبا خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة. السؤال هو: هل ستكون هذه الزيادة في أسعار التذاكر كافية لتغطية الارتفاع الهائل في فواتير النفط؟ لا أعتقد أنها ستكون كافية».

وتضيف تصريحات رئيس أكبر شركة طيران منخفض التكلفة في أوروبا مزيدًا من التشاؤم إلى التوقعات المتعلقة بقطاع الطيران، الذي اضطر إلى التعامل مع ارتفاع هائل في التكاليف، في وقت يواصل فيه المسافرون الإنفاق بسخاء على تذاكر الطيران.

وذكر أوليري أن معظم شركات الطيران الأوروبية، بما فيها شركته، لا تتمتع بتغطية كبيرة من خلال التحوط تحميها من ارتفاع أسعار النفط العام المقبل. وإضافة إلى ذلك، تراجعت السعة المتاحة في السوق مع مواجهة بعض شركات الطيران صعوبات، فيما تزيد الضرائب المرتفعة من قتامة آفاق القطاع.

واستطرد: «نحن لم نتحوط لذلك بنسبة 85% للعام المقبل، ومعظم شركات الطيران الأوروبية الأخرى في وضع مشابه».

وانخفض سهم «رايان إير» بما يصل إلى 2.1%، لترتفع خسائره منذ بداية العام الجاري إلى 25%. وإذا استمر السهم عند هذا المستوى، فسيكون ذلك أسوأ أداء سنوي له منذ عام 2018.

واستغل الرئيس التنفيذي مؤتمره الصحفي، لشن انتقادات حادة للتنظيمات في أسواق مثل فرنسا وبلجيكا، حيث تعتزم «رايان إير» تقليص نطاق عملياتها ردًا على ارتفاع الضرائب.

وكرر تأكيده أن قطاع الطيران الأوروبي سيواصل التوجه نحو الاندماج، مع مواجهة الشركات الأضعف صعوبات في البقاء في ظل ارتفاع التكاليف.

- ضغوط على شركات الطيران

وتعد شركتا «إير بالتيك» (Air Baltic) و«فولوتيا» (Volotea) الإسبانية أحدث شركات الطيران الأوروبية التي تخضع لإعادة الهيكلة، مع تزايد الضغوط الناجمة عن ارتفاع التكاليف.

وفي الأسبوع الماضي، تفوقت شركة «دويتشه لوفتهانزا» (Deutsche Lufthansa) على «إير فرانس-كيه إل إم» (Air France-KLM) في المنافسة للاستحواذ على حصة في شركة الطيران البرتغالية المملوكة للدولة «تاب» (TAP).

وفي الوقت نفسه، تعمل شركة الاستثمار المباشر الأمريكية «أبولو غلوبال مانجمنت» (Apollo Global Management) على وضع الإطار اللازم للاستحواذ على شركة «إيزي جت» (EasyJet).

وعانت شركات الطيران في أنحاء العالم من الارتفاع الكبير في تكاليف وقود الطائرات منذ اندلاع حرب إيران في أواخر فبراير الماضي.

وأظهرت أحدث نتائج مالية أعلنتها «رايان إير» في يوليو أن الصراع أثر على أرباحها، ودفع المسافرين إلى تأخير حجوزاتهم وسط مخاوف بشأن توافر إمدادات وقود الطائرات.

وفي تصريح منفصل، قال أوليري إنه يستهدف تسلم أول طائرة من طراز «ماكس 10» من شركة «بوينج» في يناير، مع توقع تسلم نحو 16 طائرة إضافية حتى أبريل المقبل.