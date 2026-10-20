أكدت النائبة نورا علي، عضو مجلس النواب، أمين السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن، أن فعاليات اليوم الأول من "منتدى مصر 2026" جاءت على قدر الحدث وأهميته، وعكست ثقل الدولة وقدرتها على طرح رؤى جادة للمستقبل تؤكد أن الحوار المسئول والانفتاح على مختلف الرؤى يمثلان ركيزة أساسية لبناء المستقبل.

وأوضحت علي، أن المنتدى يحمل دلالات مهمة تتجاوز حدود النقاش وتبادل الرؤى، ليعكس توجهًا نحو ترسيخ ثقافة الحوار والانفتاح والاستماع إلى مختلف الآراء، بما يسهم في بناء رؤية أكثر وضوحًا للمستقبل، ويعزز الثقة في قدرة الدولة على مواصلة مسيرة التنمية ومواجهة التحديات.

وقالت في تصريحات لها، إن المنتدى يبعث برسائل بالغة الأهمية إلى الداخل والخارج، عنوانها أن مصر تمتلك رؤية واضحة لمستقبلها، وأن بناء هذا المستقبل لا يقوم فقط على الخطط والقرارات، وإنما يرتكز أيضًا على الحوار المسؤول، وتبادل الأفكار، والاستفادة من مختلف الرؤى في صياغة الأولويات الوطنية.

وأضافت أن هذه الرسائل تكتسب أهمية خاصة على الصعيد الاقتصادي والسياحي، إذ إن الثقة والطمأنينة ووضوح الرؤية تمثل ركائز أساسية في قرارات المستثمرين، كما تسهم في تعزيز جاذبية المقصد السياحي المصري، الذي يمتلك مقومات استثنائية وتنوعًا فريدًا يجمع بين الحضارة والتاريخ والشواطئ والطبيعة والتجارب المتنوعة.

وأوضحت أن ما يطرحه المنتدى من رسائل بشأن الاستماع والحوار وتوسيع مساحات التفاهم يمكن أن يشكل دفعة مهمة لتعزيز صورة مصر أمام المستثمرين وشركاء التنمية، ويدعم فرص جذب استثمارات جديدة في القطاعات الواعدة، وفي مقدمتها السياحة والفندقة والطيران والخدمات المرتبطة بالقطاع، بما ينعكس إيجابًا على فرص العمل ومعدلات النمو الاقتصادي.

وشددت النائبة نورا علي على أن السياحة لا تنمو بالمقومات وحدها، بل تحتاج أيضًا إلى بيئة مستقرة، ورسائل واضحة، وثقة متبادلة، ورؤية قادرة على تحويل الفرص إلى استثمارات ونتائج ملموسة، مؤكدة أن مصر تمتلك من الإمكانات ما يؤهلها لتعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، وأن ترسيخ هذه الثقة يمثل عنصرًا مهمًا في دعم تدفق الحركة السياحية خلال المرحلة المقبلة.

وشددت على أن القيمة الحقيقية لمنتدى مصر تتمثل في قدرته على تحويل الحوار إلى مسار مستمر لصناعة المستقبل، وترجمة الأفكار والرؤى إلى سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ، وأن الاستماع إلى مختلف الأصوات ليس مجرد ممارسة للحوار، بل هو استثمار في الوعي والثقة وركيزة أساسية لبناء مستقبل أكثر قدرة على استيعاب الطموحات.