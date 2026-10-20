أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، بأن الادعاء العسكري يصدر مذكرتي إحضار بحق مسئولين بحزب الله على خلفية «شحنة المتفجرات».

وقالت فضائية «MTV» اللبنانية، إن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، أصدر مذكرة إحضار بحق المسئولين في حزب الله «ساجد» و«ذو الفقار» بعد تبيّن كامل هويتهما من قبل مخابرات الجيش.

وأعلن حزب الله الخميس الماضي، أن شاحنة المواد المتفجرة التي جرى توقيفها على حاجز ضهر البيدر تعود لـ«المقاومة»، مطالبا بالإفراج الفوري عن المعتقلين واستعادة السيارة وما بداخلها.

ووصف الحزب هذه المتفجرات بأنها «قدرات تستخدمها المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب»، بحسب ما ورد في بيانه.

من جهته، شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الاثنين، على أن الدولة لن تتهاون أو تتساهل بشأن التحقيق في قضية ضبط أكثر من نصف طن من المواد المتفجرة.

واشتملت المتفجرات المضبوطة على نوعين من المواد شديدة التفجير، وهما: «تي إن تي»، و«سي فور»، بحسب ما جاء في خطاب رئيس الوزراء.

وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي اللبناني كلود غانم، قد بدأ التحقيق مع متهمين بقضية المواد المتفجرة، فيما وُضعت المضبوطات في عهدة الشرطة العسكرية.