 لبنان.. الادعاء العسكري يصدر مذكرتي إحضار بحق مسئولين بحزب الله على خلفية شحنة المتفجرات - بوابة الشروق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 3:58 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد اعتراض نادي الزمالك على التحكيم في القمة الـ133 ؟

النتـائـج تصويت

لبنان.. الادعاء العسكري يصدر مذكرتي إحضار بحق مسئولين بحزب الله على خلفية شحنة المتفجرات


نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 - 2:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 - 2:48 م

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، بأن الادعاء العسكري يصدر مذكرتي إحضار بحق مسئولين بحزب الله على خلفية «شحنة المتفجرات».

 

وقالت فضائية «MTV» اللبنانية، إن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، أصدر مذكرة إحضار بحق المسئولين في حزب الله «ساجد» و«ذو الفقار» بعد تبيّن كامل هويتهما من قبل مخابرات الجيش.

وأعلن حزب الله الخميس الماضي، أن شاحنة المواد المتفجرة التي جرى توقيفها على حاجز ضهر البيدر تعود لـ«المقاومة»، مطالبا بالإفراج الفوري عن المعتقلين واستعادة السيارة وما بداخلها.

ووصف الحزب هذه المتفجرات بأنها «قدرات تستخدمها المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب»، بحسب ما ورد في بيانه.

من جهته، شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الاثنين، على أن الدولة لن تتهاون أو تتساهل بشأن التحقيق في قضية ضبط أكثر من نصف طن من المواد المتفجرة.

واشتملت المتفجرات المضبوطة على نوعين من المواد شديدة التفجير، وهما: «تي إن تي»، و«سي فور»، بحسب ما جاء في خطاب رئيس الوزراء.

وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي اللبناني كلود غانم، قد بدأ التحقيق مع متهمين بقضية المواد المتفجرة، فيما وُضعت المضبوطات في عهدة الشرطة العسكرية.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك