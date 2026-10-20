ارتفع سعر خام برنت، الثلاثاء، مع صعود العقود الآجلة بنسبة 1.8% إلى 111.5 دولارا للبرميل، فيما قفز سعر الخام الأمريكي 4.1%، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط ومخاوف بشأن الإمدادات العالمية.

وبحلول الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 111.5 دولارا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 4.1 بالمئة إلى 107.9 دولارات للبرميل.

وجاء الارتفاع في السعر في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن إمدادات النفط العالمية، على وقع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط التي تؤدي إلى زيادة الضغوط على الأسواق.

وتزامن ارتفاع الأسعار مع تصاعد المخاوف بشأن أمن الملاحة والبنية التحتية الحيوية في مضيق هرمز، أحد أبرز الممرات الاستراتيجية لنقل النفط والغاز عالميا.

والاثنين، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي، إن طهران لا تستبعد احتمال اندلاع حرب جديدة، محذرًا من أن ردها سيكون "أشد بكثير" هذه المرة.

وأضاف محبي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني، أن الولايات المتحدة قد تواجه "مشكلات كبيرة جدًا"، محذرًا من أن العالم قد يشهد "أزمة طاقة خطيرة".

وفي 28 فبراير 2026، اندلعت حرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، أسفرت عن آلاف القتلى، وردت طهران بهجمات على إسرائيل وما قالت إنها مواقع أمريكية في دول بالمنطقة، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أبريل.

ولاحقًا، شنت الولايات المتحدة هجمات على مواقع في إيران، وسط تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران، رغم توقيعهما مذكرة تفاهم منتصف يونيو 2026.

ويأتي تعثر المفاوضات وسط خلافات بشأن الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.