البرلمان الليبي يقر اتفاقية بحرية مع تركيا ويلغي قرار مقاطعة يعود لعام 2020

أعلن مجلس النواب الليبي الثلاثاء، موافقته بالإجماع على مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني السابقة وتركيا بشأن تحديد الصلاحيات البحرية في البحر المتوسط.

وبحسب ما نشرته بوابة «الوسط» اللبية، قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، إن المجلس صوّت بالإجماع على إلغاء قراره رقم «1» لسنة 2020 بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمتين بين حكومة الوفاق والحكومة التركية، وقرار المجلس رقم «6» لسنة 2020 بشأن قطع العلاقات السياسية مع تركيا.

وتعود الاتفاقيتان إلى 27 نوفمبر 2019، حين وقّعت حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، والحكومة التركية في إسطنبول مذكرتي تفاهم؛ تتعلق الأولى بالتعاون الأمني والعسكري، فيما تتناول الثانية تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، بما يشمل الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة.

ورفض المجلس في قراره رقم «1» لسنة 2020 المذكرتين، واعتبرهما لاغيتين، حيث أكد حينها ضرورة مصادقة السلطة التشريعية على مذكرات التفاهم التي توقعها الحكومة.