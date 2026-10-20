براءة سيد مشاغب و5 آخرين من اتهامات التجمهر وحيازة ألعاب نارية في بولاق

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قضت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، ببراءة سيد مشاغب و5 آخرين، من اتهامهم بالتجمهر وحيازة ألعاب نارية بمنطقة بولاق الدكرور خلال احتفالهم بالإفراج عن القائد السابق لرابطة "وايت نايتس" في قضية أخرى.

وكانت النيابة العامة، قررت إحالة سيد مشاغب، القائد السابق لرابطة مشجعي وايت نايتس، و5 أشخاص آخرين، في القضية رقم 7304 لسنة 2026 جنايات بولاق، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالتجمهر وحيازة ألعاب نارية.

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مشاغب و5 آخرين متهمين بالشغب وإشعال ألعاب نارية وتعطيل حركة المرور، خلال احتفالهم بالإفراج عنه.

وذكرت الداخلية، أنها "رصدت تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تجمع عدد من الأشخاص وقيامهم بأعمال شغب وإشعال ألعاب نارية بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة احتفالًا بالإفراج عن متزعم أحد الروابط الرياضية غير الشرعية والسابق اتهامه في قضية أعمال شغب (سيد مشاغب)".

وأضافت أنه بتاريخ 16 أبريل الماضي تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من الأهالي بقيام مجموعة من الأشخاص بالتجمع وارتكاب أعمال شغب وإشعال ألعاب نارية وتعطيل الحركة المرورية بأحد الشوارع ببولاق الدكرور، وترديد هتافات خاصة بإحدى الروابط الرياضية غير الشرعية، مما تسبب في ترويع المواطنين.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قررت إخلاء سبيل سيد علي فهيم الشهير بـ"سيد مشاغب"، القائد السابق لرابطة مشجعي وايت نايتس، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 910 لسنة 2021، المتهم فيها بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد.

وسبق أن قضى مشاغب فترة عقوبة السجن 7 سنوات في قضية أحداث ستاد الدفاع الجوي التي تعود لعام 2015.