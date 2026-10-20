السعودية: أمن الطاقة وحركة الملاحة مسئولية مشتركة تتطلب تعاونا دوليا

أكدت السعودية، اليوم الثلاثاء، أن أمن الطاقة وحركة الملاحة مسئولية مشتركة تتطلب تعاونا دوليا خاصة في ظل استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية هجماتها على البنية التحتية للطاقة في المملكة والتهديدات المتواصلة للملاحة بالبحر الأحمر وباب المندب.

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن "مجلس الوزراء تابع المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والمساعي التي تبذلها المملكة بالتواصل والتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة في سبيل تعزيز استقرار المنطقة والحد من تبعات النزاعات والتوترات على أمن الطاقة العالمي والتجارة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد وحركة الملاحة؛ التي تُعد جميعها مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا دوليًا يحول دون تعرض الاقتصاد العالمي لمخاطر تمس العالم أجمع".

وقال إن "مجلس الوزراء رحّب بالبيان الرئاسي الصادر عن أعضاء مجلس الأمن الدولي المتضمن إدانة هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على الأعيان المدنية والمطارات والبنية التحتية للطاقة في المملكة العربية السعودية والتهديدات المتواصلة للملاحة بالبحر الأحمر وباب المندب، وتأكيد أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات اللاحقة، والدعوة إلى التعاون العملي لمنع تلك الجماعة الإرهابية من الحصول على الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم."