سيميوني يحذر أتلتيكو مدريد من خطورة شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا

حذر الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، من صعوبة المواجهة مع شتوتجارت الألماني، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، مشيداً بالمستويات التي يقدمها منافسه في النسخة الحالية من البطولة.

ويحتل شتوتجارت المركز الرابع في مرحلة الدوري، بعدما حقق انتصارين متتاليين على فايكينج النرويجي وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي، ليؤكد انطلاقته القوية في المسابقة القارية.

وقال سيميوني، خلال المؤتمر الصحفي، إن فريقه تجاوز نتائج المباريات السابقة، مشدداً على أن الأداء في المواجهة المقبلة سيكون المعيار الحقيقي للتقييم.

وأوضح المدرب الأرجنتيني أن شتوتجارت يتمتع بقوة بدنية كبيرة، ويجيد الضغط في نصف ملعب المنافس والاعتماد على الرقابة الفردية، كما يستطيع التراجع دفاعياً عند الحاجة.