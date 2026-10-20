إيران: اتفقنا مع العراق على إخراج جماعات انفصالية من كردستان

أعلن سفير طهران لدى بغداد محمد كاظم آل صادق، الثلاثاء، توصل بلاده إلى اتفاق مع العراق لإخراج أعضاء جماعات إيرانية وصفها بأنها "إرهابية انفصالية" من إقليم كردستان العراق أو تسليمهم إلى طهران.

وقال آل صادق، في منشور عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن الاتفاق جاء في إطار التعاون الأمني بين البلدين.

وأضاف أن الجانبين اتفقا على "إخراج أعضاء الجماعات الإرهابية الانفصالية الإيرانية من إقليم كردستان العراق أو تسليمهم إلى إيران".

وأوضح أن الاتفاق جرى التوصل إليه خلال اجتماع للجنة الأمنية المشتركة، بمشاركة وفد إيراني ومستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي.