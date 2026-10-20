التحالف يعلن تدمير مسيرة بالرياض في ثاني هجوم على السعودية الثلاثاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في منطقة الرياض، في ثاني هجوم على السعودية يعلن عنه خلال اليوم.

وقال التحالف، في بيان، إنه جرى "اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في منطقة الرياض"، دون تحديد الجهة التي أطلقتها.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن متحدث قوات التحالف تركي المالكي، في بيان، "اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض".

والاثنين، أطلقت السلطات السعودية إنذارات مبكرة للتحذير من أخطار في الرياض ومحافظة الخرج ومنطقتي نجران وجازان، دون الكشف عن طبيعتها أو أسبابها.

وبدأت التحذيرات صباح الاثنين في جازان ونجران، قبل أن تشمل لاحقا الرياض والخرج.

وفي تنبيهات لاحقة، أعلن الدفاع المدني زوال الخطر عن المناطق الأربع، داعيا السكان إلى اتباع تعليمات السلامة وتجنب التجمهر والتصوير.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري متواصلمن قبل جماعة الحوثي ضد السعودية منذ يوليو الماضي، بالتزامن مع احتدام المعارك بين الجماعة والقوات الحكومية في اليمن.

وتركزت الهجمات الحوثية خلال أكتوبر الجاري على مطارات في الرياض وأبها وجازان ونجران والدمام، إلى جانب منشآت نفطية ومواقع عسكرية، وفق بيانات سعودية وإعلانات للحوثيين.

ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة جماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة منذ سبتمبر 2014.