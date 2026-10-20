إسرائيل تمدد منع خطيب الأقصى من دخول المسجد لمدة 6 أشهر

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تمديد إبعاد خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في مدينة القدس الشيخ عكرمة صبري، عن المسجد ستة أشهر.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام، إن إبعاد الشيخ عكرمة صبري يأتي في وقت تتصاعد فيه إجراءات منع المصلين والشخصيات المقدسية من الوصول إلى المسجد الأقصى، بالتوازي مع تكثيف اقتحامات المستوطنين وأداء الطقوس التلمودية في باحاته.

وجاء قرار حرمان الشيخ صبري من الصلاة والخطابة في المسجد الأقصى، بعد سلسلة من قرارات الإبعاد والاستدعاءات والتحقيقات التي طالته خلال السنوات الماضية، مستهدفا إحدى أبرز المرجعيات الدينية المقدسية المدافعة عن المسجد الأقصى، وفق وكالة سبوتنيك.

ونوه المركز بأن قرارات المنع تجري مع تشديد الدخول عبر البوابات واحتجاز هويات المصلين، بما يقيّد وجود الفلسطينيين في المسجد ومحيطه، فيما تتواصل اقتحامات المستوطنين تحت حماية شرطة الاحتلال.

وحذر الشيخ صبري من أن "خطورة الإبعاد تتجاوز حرمان الأفراد من العبادة إلى إضعاف الحضور الفلسطيني والإسلامي داخل الأقصى، وإقصاء الشخصيات المؤثرة في الدفاع عنه".

وقال إن "أكثر من ألف قرار إبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة صدرت منذ مطلع العام الجاري، وطالت شخصيات دينية ووطنية ومقدسيين، والإبعاد وتكثيف الاقتحامات مساران متكاملان، يقلّص أحدهما وجود المصلين والعلماء، بينما يوسّع الآخر حضور المستوطنين ويفرض ممارسات جديدة داخل المسجد".

وكانت محافظة القدس قد حذرت من تسارع قرارات الإبعاد، موضحة في بيان لها أن "سلطات الاحتلال أصدرت 15 قرارًا خلال الأيام الستة الأولى من الشهر، مقابل 23 قرارا خلال يوليو وأغسطس مجتمعين، وربطت المحافظة ذلك بتقليص الحضور الفلسطيني وتهيئة الأجواء لتوسيع الاقتحامات خلال الأعياد اليهودية".