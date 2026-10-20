الجيش اليمني: استهداف الحوثيين بـ744 عملية وتحييد 200 عنصر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الجيش اليمني، الثلاثاء، تنفيذ 744 عملية استهداف دقيقة ضد جماعة الحوثي، وتحييد 200 من عناصرها خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال الجيش في بيان إن "القوات المسلحة واصلت تطوير أعمالها الهجومية ضمن عملية فجر اليمن، ونفذت خلال الساعات الـ24 الماضية 744 عملية استهداف دقيقة ومباشرة".

وأضاف أن تلك العمليات تم تنفيذها "باستخدام الطيران الحربي والمسيّر ومدفعية الميدان والراجمات ووحدات القناصة، إذ طالت الاستهدافات مراكز القيادة والسيطرة الميدانية، ومرابض النيران، والمواقع المحصنة، ومناطق حشد الاحتياطيات، وتعزيزات المليشيا ووسائل إمدادها".

وأشار إلى أنه في تعز (جنوب غرب)، "واصلت القوات المسلحة توسيع ضغطها القتالي ودفع المليشيا إلى التراجع، فيما تحافظ الجبهات الشرقية والجنوبية والغربية على إيقاع عملياتي متزامن يقيّد حركة احتياطيات العدو ويمنعه من تحقيق أي مكاسب ميدانية".

وبين أن "العمليات أسفرت عن تحييد نحو 200 عنصر من عناصر المليشيا، وتدمير وإعطاب 90 آلية وعربة ووسيلة عسكرية".

و"تحييد" مصطلح عسكري يعني إخراج العناصر من دائرة القتال، إما بالقتل أو الإصابة.

ولم يصدر عقيب فوري من جماعة الحوثي حول ما جاء في البيان.

وتندرج هذه التطورات ضمن تصعيد عسكري بدأ في يوليو 2026، ويُعد الأوسع منذ الهدوء النسبي الذي شهده اليمن عقب هدنة بدأت في أبريل 2022.

ومنذ 5 أكتوبر الجاري، تتواصل عملية "فجر اليمن" العسكرية، التي قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إنها تهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة من الحوثيين والسيطرة على العاصمة صنعاء.

ويشهد اليمن حربا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015، دعمًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.