قال الدكتور محمد عزام، خبير التكنولوجيا وأمن المعلومات، إن منصة «شات EGYPT» أنشئت لتكون المصدر الموثوق الذي يجمع جميع التصريحات والأخبار الرسمية الصادرة عن الوزارات والهيئات والمحافظات، موضحًا: «المنصة مخصصة للتحقق من الأخبار ومصادرها، وبالتالي الناس هتبقى عندها الفرصة أنها تتحقق من مصدر واحد للمعلومة».

وأضاف عزام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن المنصة تهدف إلى توفير عناء البحث عبر مواقع متعددة من خلال تقديم الحقائق وتصحيح المفاهيم الخاطئة من مصدر واحد، مما يسهم في التقليل من آثار الأخبار المضللة والتلاعب بالمعلومات.

وأوضح عزام، أن منصة «شات EGYPT» تمر حالياً بمراحلها التجريبية، التي تستغرق عادة ما بين 3 إلى 6 أشهر، تمهيداً لإطلاقها رسمياً للتشغيل الكامل، ذاكرا أن المراحل المتقدمة للمنصة ستعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل النصوص والصور ومقاطع الفيديو، ومقارنتها بالأرشيف الرقمي لاكتشاف أي تلاعب، أو لتحديد ما إذا كانت الفيديوهات حقيقية أم لا.

وفيما يتعلق بطريقة استخدام المنصة، بيّن خبير أمن المعلومات أن المواطن يمكنه الدخول والبحث مباشرة عن الأخبار والتصريحات الخاصة بالمسئولين، قائلا: «المواطن هيدخل على المنصة يشوف الأخبار اللي هو بيدور عليها، هل موجود ولا لأ، ويتأكد من تصحيح الخبر، طبقا للمسئول عن ملف معين داخل الدولة».

ورداً على سؤال حول إمكانية رفع صور وفيديوهات للتحقق منها، أوضح عزام أن هذه الخدمة ستتوفر بشكل أوسع في المراحل المتقدمة عبر دمج أدوات الذكاء الاصطناعي للتحقق من عدم التزييف والتعديل.

وشرح عزام خلال حديثه كيفية مساهمة الذكاء الاصطناعي في تحليل النصوص والصور والمقاطع المصورة، مؤكدا أن التقنية تعتمد على مقارنة المحتوى بالأرشيف الرقمي للبصمات، حيث يستطيع الذكاء الاصطناعي اكتشاف الفيديوهات حتى إن كانت حقيقية أو إذا تم اقتطاعها ونشرها في سياق مكاني أو زمني مختلف، قائلا: «الذكاء الاصطناعي عنده القدرة على تحليل المعلومة الأصلية، وبالتالي هو بيقارن بين الفيديو الأصلي والفيديو الذي تم إدخاله وبيرجع لأرشيف الإنترنت وبيتأكد من حقيقة الفيديو، فبالتالي لو في أي تلاعب، بيبقى الصورة الأصلية ليها بصمة رقمية واضحة، إنما لو حصل فيها تلاعب بتتغير في البصمة الرقمية، وبالتالي الذكاء الاصطناعي يمتلك قدرات تحليل عالية جداً».

وحول احتواء المنصة على أكثر من 21 ألف عنصر بياني واستقبالها للبيانات من مختلف الجهات الرسمية والمحافظات، أكد عزام، أن المعلومات الصادرة عن هذه الجهات هي معلومات موثقة بطبيعتها ومدعومة بالدلائل، وفي حال ورود أي معلومة غير دقيقة أو خاطئة، يتم مراجعتها وتعديلها فوراً على المنصة لضمان الحفاظ على مكانتها كمصدر رئيسي وموثوق للأخبار الرسمية.

ونصح خبير التكنولوجيا وأمن المعلومات، المواطنين في ختام حديثه، قائلا: «الوعي الحقيقي هو القادر على حماية المستخدمين من هذا الحجم الهائل من المعلومات، وعلى المواطن امتلاك الوعي الكافي والتفكير النقدي الذي يجعله يتوقف أمام ما يُنشر، فلا يأخذ كل ما يقرأه على علاته أو يتعامل معه كحقائق مسلم بها دون تمييز ومراجعة»، معتبراً أن هذا الوعي الفردي يظل هو حائط الصد الأول والأخير للحد من انتشار الشائعات واستمرار مشكلة الأخبار المغلوطة.

يذكر أن الحكومة المصرية ممثلة في المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أطلقت منصة «شات EGYPT» الرقمية التفاعلية خلال فعاليات منتدى مصر 2026، وذلك لمواجهة الشائعات والمحتوى المضلل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.