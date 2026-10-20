أكسيوس: لقاء سري بين نتنياهو ووزير الدفاع الأمريكي في قاعدة جوية جنوب إسرائيل

أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، نقلا عن مصدرين مطلعين، بأن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث عقد اجتماعا سريا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك خلال زيارة غير معلنة أمس إلى إسرائيل.

وفي أعقاب هذا التقرير، أكد هيجسيث أنه قام بزيارة غير معلنة إلى الشرق الأوسط، دون أن يحدد وجهته أو تفاصيل تنقلاته، مكتفيا بالقول إنه التقى بقوات أمريكية أثناء وجوده في المنطقة.

وذكرت المصادر لموقع "أكسيوس" أن الاجتماع بين هيجسيث ونتنياهو جرى في قاعدة "عوفدا" الجوية بجنوب إسرائيل، وهي القاعدة التي تتمركز فيها طائرات مقاتلة وطائرات تزويد بالوقود تابعة للجيش الأمريكي.

ولم يتضح من التقرير ما إذا كان مسئولون إسرائيليون آخرون أو أفراد من الجيش الإسرائيلي قد حضروا الاجتماع.

وجاءت أنباء زيارة هيجسيث بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأييده لنتنياهو في انتخابات الكنيست المقررة الأسبوع المقبل.

كما تأتي الزيارة أيضا في ظل محادثات حول احتمالية تجدد القتال ضد إيران، في وقت يستمر فيه الجمود بين واشنطن وطهران دون أي مؤشر على نهايته.

ووفقاً لموقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، سافر نتنياهو إلى الاجتماع على متن طائرة خاصة انطلقت من مطار بن جوريون، بدلا من استخدام مروحية، وهو الوسيلة المعتادة للتنقل في الرحلات المخصصة لاجتماعات في جنوب إسرائيل.

ولم ترد السفارة الإسرائيلية في واشنطن على الفور على طلبات للتعليق على هذه التقارير، كما رفض كل من البنتاجون ومكتب نتنياهو الإدلاء بأي تعليق، وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ومع ذلك، بعد مرور عدة ساعات على تلك التقارير الأولية، أكد هيجسيث قيامه برحلة إلى الشرق الأوسط، دون تحديد موقع دقيق.

وكتب هيجسيث، في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "كان شرفا لي أن أزور مقاتلينا في القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) اليوم. إنهم يمثلون أفضل ما في بلادنا، ويؤدون مهمة تاريخية. رافقتهم السلامة".

وتُعد القيادة المركزية الأمريكية هي القيادة العسكرية الأمريكية المسئولة عن العمليات والسياسات في منطقة الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق أمس، نشر نتنياهو مقطعي فيديو تفصل بينهما ساعات عدة، تم تصويرهما في قاعدة "رمات ديفيد" الجوية في شمال إسرائيل.

في المقطع الأول، حذر نتتياهو أعداء إسرائيل من اختبار عزمها، مؤكدا "جاهزية سلاح الجو الإسرائيلي وتصميمه وقدرته على ضرب أعداء إسرائيل متى دعت الحاجة".

أما المقطع الثاني، الذي نشره نتنياهو مساءً، فكان جزءا من مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أعرب نتنياهو عن شكره لترامب على دعمه له في مساعي إعادة انتخابه، وأشاد به لانضمامه إلى إسرائيل في شن هجمات ضد إيران خلال فبراير الماضي.

كما ألمح نتنياهو إلى إمكانية العودة إلى الحرب مع إيران، قائلا لترامب إن أمامهما "مهمة يجب إنجازها"، وإنهما "سينجزانها معا".