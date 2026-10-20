جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر

نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مهرجانًا رياضيًا لأعضائها من المحاربين القدماء ومصابي العمليات الحربية، على ملاعب جهاز الرياضة للقوات المسلحة، وذاك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وتضمنت فعاليات المهرجان إقامة العديد من المنافسات الرياضية بين الفرق المشاركة من أعضاء الجمعية، شملت مسابقات ألعاب القوى وكرة السلة وكرة الريشة الطائرة ورفع الأثقال وتنس الطاولة واجتياز الموانع بالكراسي المتحركة، والتي أُقيمت وسط أجواء اتسمت بالحماس والروح الرياضية العالية بين المتنافسين، كما قدمت الموسيقات العسكرية عددًا من العروض الموسيقية والمعزوفات الوطنية.

وأكد اللواء أحمد حسن أبو شرق، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، خلال كلمته، أن القوات المسلحة لا تألو جهدًا في تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لأبطالها وأسرهم، تقديرًا لما قدموه من تضحيات لمصرنا الغالية، مشيرًا إلى أن تنظيم تلك الفعاليات يُعد تجسيدًا لأهداف الجمعية في رفع الروح المعنوية وإبراز طاقات الأعضاء الاستثنائية وإرادتهم الصلبة التي تتحدى كل الصعاب.

وحضر الفعاليات عدد من قادة القوات المسلحة.