تنطلق عروض مسرحية "فين قلبي" يوم 5 نوفمبر المقبل على مسرح "المسرح" بمدينة السادس من أكتوبر، في عرض غنائي استعراضي يتناول قصة حياة ومسيرة محمد فوزي الفنية والإنسانية، وذلك احتفاء بذكرى الستين لرحيله.

واستخدم صُناع العرض تقنية الذكاء الاصطناعي في البرومو الترويجي للعرض، حيث ظهرت آلة العود والجرامافون وأسطواناته على المسرح في مستهل الفيديو، ثم ظهور للفنان محمد فوزي وهو يقرأ نوتات موسيقية، جالسا على المسرح وسط الجرامافون والعود.

ويبدأ العرض في التاسعة مساء، حيث يسلط الضوء على الجانب الإنساني في حياة محمد فوزي، بعيدا عن أعماله الغنائية والسينمائية التي اشتهر بها، كما يستعرض عددا من المواقف والتجارب التي أثرت في شخصيته واختياراته الفنية، بجانب دوره في تطوير الموسيقى والغناء المصري، من خلال معالجة درامية تجمع بين التمثيل والغناء والاستعراضات.

وتتناول المسرحية جوانب من حياة محمد فوزي، بداية من نشأته وعلاقته بأسرته، مرورا بقصص الحب والأشخاص الذين أثروا في حياته، وصولا إلى أبرز المحطات التي شكلت مشواره الفني، والأحلام التي سعى لتحقيقها والتحديات التي واجهها خلال مسيرته.

وتشهد أحداث المسرحية ظهور عدد من أبرز رموز الفن المصري والعربي الذين عاصروا محمد فوزي، من بينهم إسماعيل ياسين، وعبدالحليم حافظ، وفريد الأطرش، ويوسف وهبي، ومديحة يسري، وصباح، وزينات صدقي، بجانب شخصيات أخرى، في إطار استعراض الأجواء الفنية والعلاقات التي شهدتها تلك الفترة من تاريخ الفن المصري.

ويتضمن العرض مجموعة من أشهر أغنيات محمد فوزي، التي تقدم في سياق الأحداث الدرامية، بما يعكس المراحل المختلفة من حياته، ويربط بين أعماله الفنية والتجارب الإنسانية التي مر بها، في إطار مسرحي يستعرض محطات من مسيرة أحد أبرز المجددين في تاريخ الموسيقى المصرية.

مسرحية "فين قلبي" من فكرة وإنتاج عمر أبو هيف، وتأليف وإخراج محمد زكي، وبدعم من أسرة الفنان الراحل محمد فوزي.