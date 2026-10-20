 مدير مهرجان الموسيقى العربية: الدورة الـ34 تنطلق بمن حضر.. وأصوات مصر لا تنتهي وكلها عظيمة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مدير مهرجان الموسيقى العربية: الدورة الـ34 تنطلق بمن حضر.. وأصوات مصر لا تنتهي وكلها عظيمة

منى حامد
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 - 3:07 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 - 3:07 ص

 قال الموسيقار محمد الموجي، مدير مهرجان الموسيقى العربية للدورة الـ34، إنه يتمنى خروج المهرجان الذي تنطلق فعالياته الثلاثاء بأفضل صورة ممكنة، خاصة بعد الجهود التي بذلها جميع القائمين عليه.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، أن المهرجان ينطلق بـ«من حضر» من الفنانين المصريين والعرب، متابعًا أن « أصوات مصر لا تنتهي أصوات عظيمة كلها».
وعبّر عن شعوره حاليًا بمزيج من التوتر والاطمئنان، قائلًا:«التوتر في كده بس إن إحنا نفسنا نعمل أحسن حاجة، وفي بطني بطيخة صيفي إنه المهرجان بمن حضر، أصوات مصر لا تنتهي، أصوات عظيمة كلها».
ورأى أن الجدل الذي أُثير حول المهرجان مؤخرًا لفت الأنظار إليه، مشيرًا إلى أن «الناس خدت بالها إن في مهرجان موسيقى عربية وفي أوبرا».
 
ويُذكر أن فعاليات الدورة الـ 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تنطلق في الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر 2026، بتنظيم دار الأوبرا المصرية


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