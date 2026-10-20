متحدث الحكومة: التعليم تصدر أولويات موقع منتدى مصر والأسعار والتضخم باللقاءات المباشرة

قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد الحفل الافتتاحي لجلسات «منتدى مصر 2026»، اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكبار مسئولي الدولة.

وأضاف في مداخلة خلال تغطية خاصة لقناة «الحياة»، مساء الإثنين، أن حفل الافتتاح كان مميزًا، ونُقلت خلال فعالياته العديد من الرسائل الهامة، خاصة خلال كلمة الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء.

ونوه إلى اهتمامهم بأن تُراعي الصيغة النهائية لتشكيل جلسات المنتدى مختلف المدخلات التي تم تجميعها عبر 3 محاور، تتضمن الموقع الإلكتروني للمنتدى، الذي سجّل أكثر من 17 مليون مشاهدة، وما يزيد عن 61 ألف طلب لحضور الجلسات، و16 ألف مقترح أو فكرة.

وتابع أن المحور الثاني تمثّل في ورش العمل وجلسات الاستماع، التي نُظّمت في مقر الأكادبمية الوطنية للتدريب ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، بمشاركة آلاف الأكاديميين.

واستكمل أن الحوار المباشر مع المواطنين مثّل المحور الثالث، لافتًا إلى استطلاعهم أراء المواطنين وإجراء لقاءات مباشرة معهم في مختلف المحافظات للتعرف على أولوياتهم وشواغلهم و«نبض الشارع».

وذكر أن منهجية الإعداد للمنتدى اعتمدت على المزج بين المنصة الإلكترونية والحوار المباشر مع المواطنين، لافتًا إلى أن قضايا التعليم تصدرت أولويات المواطنين على الموقع الإلكتروني، بينما تصدر ملف الأسعار والسيطرة على التضخم أولويات المواطنين في اللقاءات المباشرة واستطلاعات الرأي

وأشار إلى أن عدد جلسات ومحاور المنتدى ارتفع من 16 جلسة في التصور الأولي إلى 25 موزعة بين الجلسات، وورش النقاش وغيرها.



وانطلقت فعاليات «منتدى مصر 2026»، اليوم الاثنين، بالعاصمة الجديدة، والذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار توجه يستهدف تعزيز الحوار المجتمعي، والاستماع إلى آراء المواطنين وشواغلهم بشأن القضايا والملفات التي تمس حياتهم اليومية، ومناقشة أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي انطلاق فعاليات منتدى مصر 2026 بحضور الرئيس السيسي، لمناقشة اولويات التنمية في إطار حرص الدولة على توسيع نطاق المشاركة المجتمعية، وفتح مساحة للحوار بين الحكومة والمواطنين والخبراء والمتخصصين وممثلي مختلف قطاعات المجتمع، بشأن أثر السياسات العامة والمشروعات القومية والبرامج التنموية التي نُفذت خلال السنوات الماضية، ومدى انعكاسها على مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة إليهم.

ويعقد منتدى مصر 2026 خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر بالعاصمة الجديدة، ويستهدف فتح مساحة للحوار حول قضايا التنمية وأثر السياسات العامة والبرامج التنموية على حياة المواطنين، من خلال جلسات عامة وحوارات متخصصة تسعى إلى تحديد التحديات والفجوات والأولويات العملية للمرحلة المقبلة.