وزير التعليم العالي: مسار جديد لترقية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات في نوفمبر

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدولة تعمل على توفير مناخ جامعي جاذب للكفاءات من أعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى وجود توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة تعمل على هذا الملف، وسيكون هناك مخرجات جيدة في هذا الشأن.

وأضاف "قنصوة" خلال جلسة "ماذا يتعلم أبناؤنا؟ وهل يؤهلهم ذلك؟" بمنتدى مصر 2026، اليوم الاثنين، أن التطوير الذي تشهده الجامعات المصرية، سواء من خلال البرامج الدولية أو جذب فروع الجامعات الأجنبية والطلاب الدوليين، يسهم في تغيير شكل المنظومة التعليمية، وخلق مناخ أكثر جذبًا للكفاءات من أعضاء هيئة التدريس.

وتابع أن هذا التوجه لا يقتصر على أعضاء هيئة التدريس الموجودين داخل الجامعات المصرية، بل يشمل أيضًا الاستعانة بالأساتذة المتميزين في الجامعات العالمية للمشاركة في البرامج الدولية داخل الجامعات المصرية، مؤكدًا أن ذلك سينعكس بشكل كبير على البحث العلمي.

وأشار إلى استحداث مسار جديد لترقية أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعات المصرية، مرتبط بالابتكار، ومن المقرر بدء تطبيقه في نوفمبر المقبل.

وأوضح أن المسار الجديد يتيح للباحث أو عضو هيئة التدريس الذي يؤسس شركة ناشئة "ستارت أب" نتيجة بحث علمي أجراه، الاستفادة من هذا الإنجاز في الترقية.

واستكمل أن هذا الأمر كان يُحتسب سابقًا ضمن الأنشطة التي تمثل 20 درجة من إجمالي 100 درجة، وكان من الممكن أن يحصل الباحث على درجة أو درجتين مقابل هذا النشاط، لكن التوجه الحالي يستهدف ترسيخ مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة من خلال المبادرات المختلفة، وإنشاء أذرع تكنولوجية ومسرعات أعمال داخل الجامعات، إلى جانب مسرّع أكبر سيكون تحت مظلة مجلس الوزراء.

وانطلقت فعاليات منتدى مصر 2026، اليوم الاثنين، بالعاصمة الجديدة، والذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار توجه يستهدف تعزيز الحوار المجتمعي، والاستماع إلى آراء المواطنين وشواغلهم بشأن القضايا والملفات التي تمس حياتهم اليومية، ومناقشة أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي انطلاق فعاليات منتدى مصر 2026 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة اولويات التنمية في إطار حرص الدولة على توسيع نطاق المشاركة المجتمعية، وفتح مساحة للحوار بين الحكومة والمواطنين والخبراء والمتخصصين وممثلي مختلف قطاعات المجتمع، بشأن أثر السياسات العامة والمشروعات القومية والبرامج التنموية التي نُفذت خلال السنوات الماضية، ومدى انعكاسها على مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة إليهم.

ويعقد منتدى مصر 2026 خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري في العاصمة الجديدة، ويستهدف فتح مساحة للحوار حول قضايا التنمية وأثر السياسات العامة والبرامج التنموية على حياة المواطنين، من خلال جلسات عامة وحوارات متخصصة تسعى إلى تحديد التحديات والفجوات والأولويات العملية للمرحلة المقبلة.