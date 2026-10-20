النائب إيهاب منصور: بوادر لاستجابة الحكومة لـ 50% من مواد مشروع قانون التصالح المقدم بالبرلمان

قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بمد المدّة المخصصة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر القادم وحتى 4 مايو 2027.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، إلى أن هذا التمديد هو الأخير، وأنه «بعد شهر 5 القادم مفيش مد تاني، القانون هيبقى انتهى ولا تعامل عليه».

واستكمل أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أشار إلى اتفاق الحكومة على تعديلات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، والتي ستناقش مع المشاريع المقدمة في البرلمان.

ونوه إلى أن المناقشات تبدأ داخل البرلمان فور تلقي مشروع القانون المقدم من الحكومة، معلقًا: «لازم قبل شهر مارس أو إبريل بحد أقصى نكون خلصنا».

ورأى أن هناك «بوادر أمل» بشأن استجابة الحكومة لـ50% من مشروع القانون الذي تقدم به منذ 6 أشهر، وأن تُجرى مناقشات حول باقي مواده.

وأكمل: « عندي أمل إن إحنا مع الحكومة والمجلس نقدر نوصل لتعديلات تحل بقى وتقفل الـ10 12 نقطة اللي بتكلم فيهم دائمًا».

وذكر أن هذه النقاط تتضمن ملف صب السقف، ونموذج 10، مد فترة التصوير الجوي المعتمد في القانون حتى 2025، وغيرها، بالإضافة إلى ملف الفئات الأكثر احتياجًا الذي أضافته الحكومة.