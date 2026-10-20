كشف محمد علي بن رمضان لاعب وسط منتخب تونس الأسباب التي دفعته للرحيل عن الأهلي بعد موسم واحد مع الفريق لينتقل إلى نادي الشمال القطري.

قال بن رمضان خلال استضافته عبر قناة (الكاس) القطرية "لم أحصل على فرصتي كاملة، وأعلم أنه كان بإمكاني تقديم أداء أفضل، فالأهلي مر بسنة صعبة، سواء الجماهير أو الفريق أو الإدارة، الأهلي اعتاد المنافسة على البطولات، لكن الظروف كانت صعبة".

أضاف "أتصور أن الأهلي سيصحح مساره، إنه فريق كبير، ويدرك كيف يصحح مساره".

وتابع اللاعب الدولي "رحيلي قدر مكتوب، نادي الشمال تواصل معي، ووافقت، لقد كانت سنة صعبة على الفريق بالكامل، وكنت أحب اللعب والمشاركة باستمرار".

وأشار "سنة لم أشعر بها، الإدارة في الأهلي محترفة، وتعاملهم كان سلسا، وتوصلنا لحل، وكل منا تمنى التوفيق للآخر".

واصل "اخترت الشمال لأنه فريق يتطور بسرعة، وهناك عمل كبير بالنادي في آخر موسمين، إنه ناد طموح، ويريد المنافسة على البطولات".

وكشف محمد علي بن رمضان عن نجاته من الموت خلال معسكر إعداد الأهلي في تونس، قائلا "كنا في إجازة بعد خوض مباراة ودية، وذهبنا للسباحة في البحر، أنا وكريم وفؤاد وحسين الشحات.. دخلت أنا والشحات في مرحلة الغريق، بينما ترك كريم فؤاد الحبل، وبدأت الكارثة".

وتابع "كاد كريم فؤاد أن يتسبب في غرق الشحات، وذهبت لمحاولة الفصل بينهما، ونحمد الله أن ياسر إبراهيم دخل بسرعة لينقذنا، فالشحات كان ينطق الشهادة، وابتلع كمية كبيرة من المياه المالحة، هذا المشهد كان أسوأ يوم في حياتي".

وبسؤاله عن غضب جماهير ناديه القديم الترجي منه لاختياره الأهلي عن العودة مجددا إلى الفريق، رد بن رمضان "أنا أحد أبناء الترجي، ومشجع لهذا النادي، وقدمت كل ما لدي، لا يمكن أزعل أحد، وإذا فعلت سيكون عن غير قصد".

وختم تصريحاته "جماهير الترجي استثنائية والضغط النفسي لها أقوى"، وذلك ردا على المقارنة بين قوة الضغط النفسي لجماهير الترجي والأهلي.