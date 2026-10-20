محمد علي خير: لا تتركوا أيها العرب والمسلمون المملكة العربية السعودية بمفردها في هذا الأتون

علق الإعلامي محمد علي خير، على إصدار الخارجية الأمريكية، تنبيهات أمنية عاجلة في 12 موقعا في الشرق الأوسط، تشمل إسرائيل، والإمارات، والسعودية، والبحرين، والأردن، والكويت، والعراق، ولبنان، وقطر، وعمان، واليمن، ومطالبة رعاياها بتوخي الحذر ومتابعة تحديثات حركة السفر في ظل التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وقال خلال برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر "الشمس"، إن الولايات المتحدة الأمريكية أطلقت أعلى درجات التحذير لمواطنيها في 12 دولة بالمنطقة، ولكن ليس من بينهم مصر.

ورأى أن أمريكا تسعى إلى فرض "سايكس بيكو" جديدة للمنطقة، في إشارة إلى المعاهدة سرية التي تم توقيعها عام 1916 بين فرنسا وبريطانيا بمصادقة من الإمبراطورية الروسية وإيطاليا، لتقسيم مناطق النفوذ في الشرق الأوسط بعد الانهيار المتوقع للإمبراطورية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى، مشيرا إلى أنها تعمل على تفتيت المنطقة وتقطيعها؛ لزيادة مساحة الأراضي المحتلة من إسرائيل.

واستشهد بالتصريحات الشهيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال تواجده في البيت الأبيض حين تحدث عن صغر مساحة إسرائيل على الخريطة وتفكيره في توسيعها، مؤكدا أن حديثه كان واضحا.

ودعا الدول العربية إلى مساندة السعودية، قائلا: "لا تتركوا أيها العرب والمسلمون المملكة العربية السعودية بمفردها في هذا الأتون، المملكة، بعدها مصر، ثم تركيا!"، مشددا على ضرورة أن يتحلى الجميع بالحذر تجاه ما يجري.