 جوهر نبيل: رعاية الرئيس السيسي لذوي الهمم يفرض علينا الاهتمام بهم.. واستثمارات لإنشاء أندية مخصصة لهم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جوهر نبيل: رعاية الرئيس السيسي لذوي الهمم يفرض علينا الاهتمام بهم.. واستثمارات لإنشاء أندية مخصصة لهم

منى حامد
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 - 2:42 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 - 2:42 ص

 قال جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، إن اهتمام الرئيس السيسي بذوي الهمم دفع باقي مؤسسات الدولة للاهتمام بهم أيضا.
وأضاف خلال كلمة ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، اليوم الإثنين: «فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحقيقة بيهتم بإخواننا وأخواتنا من ذوي الهمم بشكل كبير جدًا.. فلازم أنا كمسئول أهتم بشكل كبير».
وأشار إلى أن الإنجازات التي تحققها وزارة الشباب والرياضة، جاءت نتيجة لجهود حكومات ووزراء سابقين، قائلًا: «هو شعل أنا بكمله من زملاء موجودين أنا بطوّره وهيجي واحد من بعدي يكمل وبعدين يطور».
وتحدث عن إتاحة ممارسة الرياضة لذوي الهمم، بدءًا من دخول مراكز الشباب والأندية وحتى الرياضات التنافسية، مشيرًا إلى أن المنشآت القديمة غير مجهزة لذوي الهمم، وأنه يُجرى العمل على استكمال تطويرها.
وتابع أن هناك مشاريع واستثمارات لإنشاء أندية مخصصة لذوي الإعاقة، وأن بعض مراكز الشباب توفر أنشطة رياضية لهم، مضيفًا أنهم يعملون على تطوير المنظومة والمنشآت الرياضية لصالح ذوي الإعاقة.
وذكر الميداليات التي يُحققها المنتخب المصري البارالمبي، مشيرًا إلى تحقيقهم 7 ميداليات في دورة «باريس 2024»، منها ذهبيتان، وفضيتان، و3 برونزيات.
ونوه إلى أنهم يعملون على مشروع للموهبة والبطل البارالمبي ، مضيفًا: «لازم نخلق الأمل ولازم نقول للناس إن ممكن أبقى حاجة».
وحث الرياضيين من ذوي الإعاقة للعمل والسعي لجذب الفرص، قائلًا: «اشتغل الفرضة تيجي لك، مش بس اشتغل إن أنت تنجح، لا اجذب الفرصة لك اشتغل ليها جاهد بشكل كبير».

 


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