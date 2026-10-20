قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنهم يستهدفون إضافة نحو 1.5 مليون مكان جديد للطلاب بمنظومة التعليم العالي خلال السنوات الثلاث المقبلة، من خلال التوسع في الجامعات والاستثمار في المنظومة، بما يقرب من نحو 60 جامعة، بالإضافة إلى المعاهد العليا التي هيتم إضافتها.

وأضاف "قنصوة" خلال جلسة التعليم في منتدى مصر 2026، اليوم الاثنين، أن جزءًا كبيرًا من قوة مصر الناعمة سابقًا كان يتمثل في منظومة التعليم العالي، والجامعات المصرية كانت وما زالت تخرج كوادر للعالم تساهم في منظومة التنمية عندما تعود إلى بلادها، إلى جانب تخريج كوادر داخلية تمثل الأساس في منظومة التنمية داخل الدولة المصرية.

وتابع أن حجم الأماكن المتاحة بمنظومة التعليم العالي داخل الجامعات المصرية والمعاهد المختلفة بلغ نحو 2.3 مليون مكان في عام 2014، مشيرًا إلى أن الدولة أضافت نحو 1.7 مليون مكان للطلاب داخل الجامعات ومنظومة التعليم العالي الجامعي خلال الفترة من 2014 حتى 2026.

وأشار إلى أن نحو 60 ألف طالب واجهوا مشكلة في الالتحاق بمنظومة التعليم العالي قبل عام 2010، بعد الخروج من الثانوية العامة أو منظومة التعليم ما قبل الجامعي، وكانت هذه المشكلة كانت كبيرة على مستوى الدولة.

وانطلقت فعاليات منتدى مصر 2026، اليوم الاثنين، بالعاصمة الجديدة، والذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار توجه يستهدف تعزيز الحوار المجتمعي، والاستماع إلى آراء المواطنين وشواغلهم بشأن القضايا والملفات التي تمس حياتهم اليومية، ومناقشة أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي انطلاق فعاليات منتدى مصر 2026 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة اولويات التنمية في إطار حرص الدولة على توسيع نطاق المشاركة المجتمعية، وفتح مساحة للحوار بين الحكومة والمواطنين والخبراء والمتخصصين وممثلي مختلف قطاعات المجتمع، بشأن أثر السياسات العامة والمشروعات القومية والبرامج التنموية التي نُفذت خلال السنوات الماضية، ومدى انعكاسها على مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة إليهم.

ويعقد منتدى مصر 2026 خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري في العاصمة الجديدة، ويستهدف فتح مساحة للحوار حول قضايا التنمية وأثر السياسات العامة والبرامج التنموية على حياة المواطنين، من خلال جلسات عامة وحوارات متخصصة تسعى إلى تحديد التحديات والفجوات والأولويات العملية للمرحلة المقبلة.