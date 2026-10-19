وزير التعليم العالي: التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي يتطلب إدراجه تخصصا مصغرا داخل البرامج الجامعية

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي عند العمل على البرامج الدراسية بالجامعات المصرية كان واضحًا، والذي تضمن تطوير هذه البرامج ومصارحة الشعب بالتفاصيل، موضحًا أن الأمر لا يتعلق بإيقاف تخصصات وتشغيل أخرى، وإنما لكل برنامج دراسي "دراسته الخاصة التي بُنيت عليها مجموعة من المخرجات".

وأضاف قنصوة، خلال جلسة "ماذا يتعلم أبناؤنا؟ وهل يؤهلهم ذلك؟" بمنتدى مصر 2026، اليوم الاثنين، أن هناك برامج لا بد من التوسع فيها، مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، مشيرًا إلى أن تطوير البرامج يشمل أيضًا التوسع في التخصصات البينية داخل الكليات.

وأوضح أنه حتى في كليات الحقوق، التي تضم برامج رئيسية باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، جرى التوجه إلى برامج بينية أخرى تجمع بين تخصصات مختلفة يحتاج إليها سوق العمل ويقل عدد خريجيها.

وأشار إلى أن بعض التخصصات تحتاج إلى ضبط أعداد المقبولين بها، وفقًا لاحتياجات سوق العمل، مضيفًا أن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي يتطلب أن يكون موجودًا كتخصص مصغر داخل مختلف البرامج الجامعية؛ بما يتيح للطلاب اكتساب الخبرة اللازمة لاستخدام تقنياته في تخصصاتهم العلمية.

وأكد أن البعد الدولي يمثل عنصرًا مهمًا في تطوير البرامج الجامعية وتعزيز قدرتها على المنافسة عالميًا، موضحًا أنه في عام 2014، لم يكن عدد الدرجات العلمية المزدوجة المقدمة بالتعاون مع جامعات عالمية متميزة يتجاوز عددًا محدودًا، بينما يقترب العدد حاليًا من 300 درجة علمية مزدوجة، مع استمرار التوسع في هذا المجال.

يذكر أن فعاليات منتدى مصر 2026، انطلقت اليوم الاثنين، بالعاصمة الجديدة، والذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار توجه يستهدف تعزيز الحوار المجتمعي، والاستماع إلى آراء المواطنين وشواغلهم بشأن القضايا والملفات التي تمس حياتهم اليومية، ومناقشة أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي انطلاق فعاليات منتدى مصر 2026 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة أولويات التنمية في إطار حرص الدولة على توسيع نطاق المشاركة المجتمعية، وفتح مساحة للحوار بين الحكومة والمواطنين والخبراء والمتخصصين وممثلي مختلف قطاعات المجتمع، بشأن أثر السياسات العامة والمشروعات القومية والبرامج التنموية التي نُفذت خلال السنوات الماضية، ومدى انعكاسها على مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة إليهم.

ويعقد منتدى مصر 2026 خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري في العاصمة الجديدة، ويستهدف فتح مساحة للحوار حول قضايا التنمية وأثر السياسات العامة والبرامج التنموية على حياة المواطنين، من خلال جلسات عامة وحوارات متخصصة تسعى إلى تحديد التحديات والفجوات والأولويات العملية للمرحلة المقبلة.