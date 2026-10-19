أعلن المركز القومي للبحوث نجاح الدكتور بهجت فايد، الباحث بقسم كيمياء المنتجات الطبيعية والميكروبية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية، في تمثيل مصر ضمن فريق بحثي دولي رفيع المستوى ضم 1883 عالمًا من مختلف أنحاء العالم؛ للإسهام في دراسة طبية مرجعية شاملة ونشرها في واحدة من أعرق المجلات الطبية وأعلاها تصنيفًا على مستوى العالم، وهي «The Lancet Infectious Diseases».

وتناول هذا البحث الشامل، الذي استند إلى أحدث بيانات دراسة العبء العالمي للأمراض (GBD 2023)، تحليلًا وبائيًا دقيقًا لخصائص الأمراض المعدية المعوية وأمراض الإسهال والأسباب المؤدية إليها عبر 204 دول وأقاليم، على مدار أفق زمني امتد لأكثر من ثلاثة عقود (1990–2023).

ورصدت الدراسة انخفاضًا تاريخيًا في الوفيات العالمية الناجمة عن هذه الأمراض من 3.69 مليون وفاة عام 1990 إلى نحو 1.27 مليون وفاة عام 2023، مع تحديد فيروس الروتا وبكتيريا الشيغيلا والفيروس الغدي كأبرز المسببات الرئيسية لوفيات الأطفال دون سن الخامسة، مؤكدة أهمية تعزيز اللقاحات وتحسين الصرف الصحي وتطوير حلول التشخيص والعلاج لتجاوز التحديات الصحية في المناطق الأكثر تضررًا بآسيا وإفريقيا.

ويأتي هذا الإنجاز ليعكس القيمة العلمية العالية للمخرجات البحثية وقدرة المؤسسات المصرية على القيادة والمشاركة في أبحاث استراتيجية تُنشر في مجلات عالمية مرموقة تتمتع بأعلى معاملات التأثير والتقييم (CiteScore: 39.2)، بما يعزز مكانة مصر على الخريطة البحثية الدولية، ويقدم حلولًا صحية تخدم البشرية جمعاء.