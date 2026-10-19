إدراج مجلتي الآثار والألسن بجامعة الأقصر ضمن تقرير أرسيف لعام 2026

أُدرجت مجلتا «الأقصر الدولية للدراسات الأثرية» و«الألسن للغات والعلوم الإنسانية» التابعتان لجامعة الأقصر ضمن تقرير معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي «أرسيف» لعام 2026، الذي يضم 1303 مجلات عربية.

وسجلت مجلة «الأقصر الدولية للدراسات الأثرية»، الصادرة عن كلية الآثار بالجامعة، معامل تأثير واستشهادات مرجعية بلغ 0.1333 لعام 2026، في مجال الدراسات الأثرية والتراثية، وفقًا لبيانات التقرير.

كما أُدرجت مجلة «الألسن للغات والعلوم الإنسانية»، الصادرة عن كلية الألسن، ضمن التقرير للعام الثالث على التوالي، في إطار جهود تطوير المجلة والارتقاء بمستوى الأبحاث المنشورة بها.

وأكدت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، في بيان اليوم الاثنين، أن إدراج المجلتين يعكس جهود الجامعة في دعم النشر العلمي وتشجيع الباحثين على نشر أبحاثهم وفقًا لمعايير الجودة الأكاديمية.

ووجهت رئيس الجامعة، التهنئة إلى رئيسي تحرير المجلتين وأعضاء هيئتي التحرير؛ تقديرًا لجهودهم في تطوير النشر العلمي والارتقاء بجودة الأبحاث، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية الجامعة لتطوير منظومة البحث العلمي، وتعزيز انتشار الإنتاج البحثي وزيادة فرص الاستشهاد به، بما يدعم حضور الجامعة في الأوساط الأكاديمية العربية.