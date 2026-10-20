أحيا براعم مركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية، مساء اليوم، احتفالية فنية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، في أمسية جمعت بين الأغنيات الوطنية وروائع الموسيقى العالمية ومختارات من أعمال الموسيقار الكبير عمر خيرت، وسط أجواء عكست مشاعر الفخر والانتماء للوطن، وأبرزت المواهب الفنية الواعدة لدى الأجيال الجديدة.

ونظمت الاحتفالية، وفق بيان اليوم، دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل، وتحت إشراف الدكتور أسامة علي، المدير الفني لمركز تنمية المواهب، في إطار جهود دعم المواهب الشابة وإتاحة الفرصة أمامها لإبراز قدراتها الفنية على خشبة المسرح.

وقدم فصل الكورال، تحت تدريب وقيادة الدكتور محمد حسني، مجموعة من أشهر الأغنيات الوطنية التي استحضرت بطولات أكتوبر المجيدة، وعكست مشاعر الاعتزاز بالوطن، في أداء عبّر عن ارتباط الأجيال الجديدة بتاريخ مصر وانتصاراتها.

كما قدم فصل أوركسترا الأطفال بالمركز، بقيادة وتدريب الدكتورة نيفين المحمودي، نخبة من المؤلفات الموسيقية العالمية، أظهر خلالها الأطفال ما يمتلكونه من مهارات أدائية وقدرات موسيقية واعدة، في تجربة فنية أتاحت لهم فرصة تقديم مواهبهم أمام الجمهور.

وشهدت الأمسية مشاركة فصل البيانو، تحت تدريب مي عادل، الذي قدم مجموعة من أشهر المؤلفات الموسيقية العالمية، إلى جانب مختارات من أعمال الموسيقار الكبير عمر خيرت، التي أضفت على الحفل طابعًا موسيقيًا مميزًا جمع بين جمال الألحان وتنوع المدارس الموسيقية.

وأكدت الاحتفالية الدور الثقافي والفني لمركز تنمية المواهب في اكتشاف الطاقات الإبداعية لدى الأطفال والشباب ورعايتها وصقل مهاراتها، من خلال برامج تدريبية وعروض فنية تسهم في تنمية قدراتهم، وتمنحهم فرصة الاحتكاك المباشر بالجمهور واكتساب الخبرات اللازمة لمواصلة مسيرتهم الفنية.

واختُتمت الأمسية بمزيج من الأغنيات الوطنية والإبداعات الموسيقية، لتجمع بين أمجاد انتصارات أكتوبر وطموحات الأجيال الجديدة، في رسالة تؤكد قدرة الفن على ترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز الوعي الثقافي والجمالي، وربط المواهب الناشئة بتاريخ الوطن وقيمه.

