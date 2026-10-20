أكسيوس: ويتكوف يتوجه إلى أوروبا للقاء مسئولين من أوكرانيا وروسيا

يتوجه المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، إلى أوروبا هذا الأسبوع للقاء مسئولين من أوكرانيا وروسيا وقال مسئول أمريكي لم يكشف هويته، إن "المحادثات ستجمع بين أوكرانيا وحلفاء أوروبيين والولايات المتحدة، في مسعى لتطوير مقترح سلام لتقديمه إلى روسيا"، وفقا لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي.

وأضاف المسئول أنه من المتوقع أن يبدأ ويتكوف زيارته في أوسلو، حيث سيجري محادثات اليوم مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء النرويجي، يوناس جار ستوره.

كما سيحضر اللقاء ممثلون عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا، إلى جانب مسئولين من حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومسئولين أوروبيين آخرين.

وتابع المسئول أن ويتكوف يعتزم بعد ذلك التوجه إلى روسيا، حيث "يأمل في لقاء الرئيس فلاديمير بوتين وطرح أفكار".

في غضون ذلك، أفاد "أكسيوس" بأن الرئيس الأوكراني اشتكى من حجب واشنطن شحنات الأسلحة.

وبحسب التقارير، وجه زيلينسكي هذا الاتهام خلال اجتماع افتراضي مع أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وذكر الموقع، نقلا عن نص الاجتماع، أن زيلينسكي قال إن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث يرفض الموافقة على تسليم صواريخ باتريوت وغيرها من صواريخ الدفاع الجوي، رغم أن دول الناتو دفعت ثمنها بالفعل.

ونقل الموقع عن زيلينسكي قوله: "كل هذا يشير إلى اتخاذ قرار سياسي ما بإبطاء الدعم المقدم إلينا".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن تعليق الشحنات أثر أيضاً في الإمدادات المقدمة من شركاء آخرين لأوكرانيا، والتي تتطلب موافقة واشنطن.

وصعّد ترامب أيضاً انتقاداته لكييف بعدما ألمح زيلينسكي إلى أن نهج الرئيس ترامب المتقارب مع الكرملين يضعه في الجانب الخطأ من التاريخ.

ورد ترامب قائلاً: "زيلينسكي لا يعرف عما يتحدث".

وقال ترامب إن الرئيس الأوكراني "لا يساعد كثيراً" في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، بحسب موقع "العربية.نت" الإخباري.