- عوض توجه بمتابعة الري والرعاية بعد الزراعة لضمان استدامة الأشجار



أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بدء أعمال توريد وزراعة 3620 شجرة بمحافظة بني سويف، ضمن المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، لتشجير عدد من الطرق والمحاور الرئيسية و3 مدارس، مع التأكيد على متابعة أعمال الري والرعاية بعد الزراعة لضمان استدامة الأشجار وتحقيق العائد البيئي المستهدف.

وتلقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بشأن خطة التشجير بالمحافظة والمواقع المستهدفة، في إطار جهود التوسع في المساحات الخضراء وتحسين المظهر الحضاري، بالتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية.

وأوضح التقرير، أن خطة التشجير تستهدف زراعة 3620 شجرة من نوعي البونسيانا والكونوكاربس، على الطرق والمحاور الرئيسية، بما يسهم في زيادة الغطاء النباتي داخل المناطق العمرانية، وتحسين المشهد البصري للشوارع، مع مراعاة طبيعة المواقع والمساحات المتاحة ومدى ملاءمة الأشجار للبيئة المحيطة.

وأضاف أن الأعمال تشمل 3 مدارس، هي برايت ستارز، والحي الخامس للتعليم الأساسي، والنهضة الرسمية للغات، بهدف تعزيز المساحات الخضراء داخل المنشآت التعليمية، وترسيخ الوعي البيئي لدى الطلاب من خلال إتاحة الفرصة لهم للتفاعل اليومي مع المساحات المزروعة والتعرف إلى أهمية الأشجار والحفاظ عليها.

وأكدت أن التوسع في التشجير يمثل أحد مسارات دعم الاستدامة البيئية وتحسين المشهد الحضاري بالمحافظات، مشددة على ضرورة تنفيذ الأعمال وفقًا للاشتراطات الفنية، واختيار الأنواع الملائمة لطبيعة كل موقع، مع الاهتمام بالري والرعاية والمتابعة الدورية بعد الزراعة، لضمان نمو الأشجار واستمرارها.

ووجهت الوزيرة باستمرار التنسيق مع محافظة بني سويف والجهات المعنية لمتابعة تنفيذ خطة التشجير، والتأكد من الحفاظ على الأشجار ورعايتها، بما يضمن عدم الاكتفاء بزراعتها، وتحقيق الاستفادة البيئية المرجوة من المبادرة الرئاسية.

من جهته، أوضح الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق أن متابعة خطط التشجير بالتنسيق مع المحافظات تستهدف تنفيذ الأعمال في المواقع المحددة وفقًا للاعتبارات الفنية والبيئية، مع إعطاء أولوية لاستدامة الأشجار من خلال الرعاية والمتابعة المستمرة، بما يدعم جهود زيادة المساحات الخضراء وتحقيق نتائج مستدامة على أرض الواقع.