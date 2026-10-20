وزيرة الإسكان: منتدى مصر 2026 يأتي في توقيت هام للمكاشفة وشرح الإنجازات

قالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن "منتدى مصر 2026" يأتي في "توقيت هام لكي تقوم الحكومة بالمكاشفة وشرح الانجازات" التي شهدتها الدولة خلال 12 عاما منذ عام 2014 وحتى الآن.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية لـ "إكسترا نيوز" أن "الدولة تشرح ما تم تحقيقه من إنجازات وما هو المستهدف خلال المرحلة المقبلة، وكيفية قيام الوزارات أو الجهات المسئولة عن تنفيذ المشروعات والأمور بتعديل مساراتها، وإنجاز ما هو مطلوب، إذا كان هناك تقصير نوعا ما، خلال المناقشات التي ستتم مع المواطنين والخبراء".

وأشارت إلى أن الدولة نفذت ما يقرب من مليون و900 ألف وحدة سكنية، وذلك بالإضافة إلى 72 ألف وحدة كحصة للوزارة من الشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضحت أن الدولة وفرت ما يقارب 2 مليون وحدة على مستوى الجمهورية في جميع المحافظات والمدن الجديدة، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل ومتوسط الدخل، وكذلك من خلال هيئة المجتمعات لكل شرائح المواطنين في الدولة خلال 12 عاما.